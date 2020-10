¿El otro hermano incómodo?

El que ya se registró como candidato para dirigir la presidencia nacional de Coparmex es José Medina Mora Icaza, ex dirigente empresarial de ese organismo en Jalisco y presidente de CompuSoluciones.

Medina Mora Icaza se perfila como el único candidato y cuenta con toda la experiencia y capacidad para sustituir en el cargo a Gustavo De Hoyos, el actual dirigente, quien se ha convertido en una voz crítica del gobierno federal.

Recordemos que el empresario jalisciense es hermano de Eduardo Medina Mora Icaza, ex ministro de la Corte propuesto por Peña Nieto y que renunció tras ser indagado por supuesto lavado de dinero que investigaba la Unidad de Inteligencia Financiera.

La versión fue que en realidad se trató de presiones y una venganza del inquilino de Palacio Nacional que llegó a llamar al ex ministro “delincuente peligrosísimo”.

Y todo porque supuestamente estuvo detrás de los videoescándalos de 2004, cuando Eduardo Medina Mora Icaza fue director del del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

* * *

El Congreso del Estado ya fue notificado oficialmente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le dio palo a la intención de acortar las próximas campañas estatales.

Según trascendió, aún no reciben el engrose completo de la determinación, pero con los puntos incluidos en la comunicación se ratifica que no habrá campañas exprés y que no se tocará la fórmula para definir el presupuesto de los partidos nuevos.

* * *

De gira por Jalisco, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, acudió a Palacio de Gobierno en donde se reunió con el gobernador.

Cuentan los enterados que el encuentro fue breve y básicamente sirvió para que el perredista intentara tender puentes para una próxima alianza, aunque el líder máximo emecista no definió nada.

Ya por Jalisco Zambrano abrió la puerta a alianzas hasta con el partido Futuro de Kumamoto; dudamos que al ex diputado ex independiente le interese; además que la legislación limita que partidos nuevos se coaliguen.