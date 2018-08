El orgullo manda

En las parejas actuales tiende a mandar el de más fuerte carácter, el que siente la necesidad de someter al otro e imponer sus ideas y caprichos. Pero en el fondo hay mucho de orgullo y prepotencia.

Se dice que las personas más inseguras y miedosas desarrollan una forma de ser que compensan a base de sentirse fuertes y seguros en sí mismos, pero demostrando que son superiores especialmente con los más débiles.

De alguna manera también reaccionan con mucho orgullo y engreimiento cuando alguien los desafía, reta o contradice. Sienten que su esfuerzo por sentirse superiores lo están devaluando y hasta llegan a sentir que están siendo desenmascarados. Y por eso reaccionan con furia y de inmediato se desquitan con el que pueden. Que suele ser el que está más cerca, que muchas veces resulta ser la pareja.

El orgullo manejado en forma negativa, impide que se acepten los errores y las debilidades, a toda costa se quiere sostener la apariencia de lo que se desea ser y se oculta lo que realmente se piensa de sí mismo, porque se considera vulnerable y poca cosa.

Entonces se convierte en motor para querer gobernar la vida de los demás, en vez de la suya. Y por ello fácilmente son unos perfectos dominantes y posesivos. Les gusta controlar hasta lo que los demás deben de pensar.

Y como son tan orgullosos, sienten que en casi todo tienen la razón y están seguros de que las cosas son como las perciben y por ello hay que imponérselas a los demás.

Ya hemos dicho que los dominantes y mandones, siempre tienen el recurso, a la mano, de enojarse, gritar y regañar. Se las ingenian para mantener subyugada a la gente que quieren mandar, y a los que no pueden, los mantiene alejados para que no se les acerquen, regularmente devaluándolos y diciendo que son unos tontos. Pero en realidad es porque ya probaron que a ellos no los pueden someter.

Es grato dejarse llevar por una persona segura, positiva y con liderazgo; pero no orgullosa y prepotente, de seguro te tratará de someter.