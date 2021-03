El nuevo orden del desorden

El desorden mundial provocado por la pandemia está dando lugar a un nuevo orden mundial mucho más radical y agresivo que lo que habíamos venido viviendo hasta antes de que de la nada, y sin que nadie lo esperara, irrumpiera en el planeta un virus que ha matado a más de dos y medio millones de personas en poco más de un año.

Hoy el mundo está francamente dividido entre los ricos (que tienen vacunas) y pobres (quienes no las tienen), y separados ya no por una brecha sino por un muro que con el paso del tiempo, y conforme avance la vacunación en los países ricos, crece y se irá fortaleciendo, y acentuando las ventajas de tener la vacuna al tiempo que se hunden quienes no la tienen.

Fue muy ilustrativo conocer que el presidente mexicano, López Obrador, pretendía pedir al presidente estadounidense, Joe Biden, que “repartiera” parte de sus vacunas como buen vecino con nuestro país, y que en la realidad, cuando se dio la charla entre ambos, el tema ni siquiera se tocara y que el gobierno norteamericano diera a entender que ni en sueños en este momento compartiría su stock de vacunas.

Esto cuando se ha dado a conocer que Estados Unidos tiene acceso a vacunas suficientes para aplicar dos veces al total de su población, y que es muy probable que en mayo próximo haya alcanzado la inmunidad del 80 por ciento de la población.

Es más, en esa plática entre López Obrador y Biden se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la frontera, recalcando que esa especie de muro entre los hoy ricos y los hoy pobres, y que tiene en nuestra frontera una de sus mejores representaciones a nivel mundial, debe crecer y volverse infranqueable para quienes no sólo no tienen vacunas, sino que tienen pocas posibilidades de conseguirlas en el corto plazo.

Es un nuevo orden mundial con la división perfectamente delimitada.

Y lo que viene seguramente acrecentará las diferencias.

Será requisito para moverse entre países más allá de pasaportes y visas el certificado de vacunación; será indispensable presentar una prueba oficial de que se está vacunado para poder entrar a un país “inmunizado”.

Obligadamente esto traerá múltiples consecuencias que van desde el deterioro en el nivel de vida y salud de los países pobres, marginación por falta de acceso a los mercados mundiales y la caída en un círculo vicioso de a menos vacunas más contagiados, y a más contagiados menos vacunas.

Para cuando se pueda hablar de que los países pobres (incluido México) tengan acceso suficiente a la vacuna pasará mucho tiempo, tristemente se habrá acrecentado la diferencia con los ricos, y habremos de sobrevivir en un mundo mucho más complicado.

Suena a una terrorífica película de ciencia ficción, pero desafortunadamente es cierto.

