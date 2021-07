El nuevo distractor Fake del AMLO intolerante

La metralla presidencial que durante el periodo de las campañas electorales tuvo su blanco prioritario en el Instituto Nacional Electoral (INE) ahora apuntará una vez a la semana desde el púlpito mañanero a otro de los adversarios que el Presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó el viernes pasado en su triunfalista discurso por los tres años de su arrollador triunfo electoral del 1 de julio del 2018 como parte del “bloque conservador”: los medios de comunicación y los periodistas incómodos.

El estreno de esta nueva sección del programa matinal cotidiano del Presidente en el que se ha convertido su rueda de prensa mañanera se dio el miércoles pasado bajo el título de “Quién es quién en las mentiras de la semana”, en el que tuvo un mal debut como conductora una colaboradora del periódico La Jornada, allegada al gobierno de la autollamada cuarta transformación, Elizabeth García Vilchis.

El arranque de este nuevo espacio con el que según López Obrador se pretende identificar las noticias falsas o “fake news” para tener “cada vez más una ciudadanía muy consciente, no susceptible de manipulación” y para que “haya un periodismo ético”, se dio con el sello de la improvisación que caracteriza a la 4T. La argumentación de la titubeante y nerviosa presentadora estuvo lejos de evidenciar algún error o inconsistencia periodística en las publicaciones cuestionadas.

Aunque la lectura de muchos es que este nuevo producto de la inventiva presidencial es un distractor más de López Obrador para no abordar o evadir hablar de los grandes problemas que aquejan a la nación como la inseguridad, la economía o temas de salud como la falta de medicinas oncológicas que hizo crisis la semana pasada, no se puede dejar de consignar que se trata también de un síntoma más de las tentaciones autoritarias de líder de la 4T y de su intolerancia casi absoluta a la crítica. La prensa que lo cuestiona y no lo adula es, según él, una prensa corrupta y a las órdenes de los conservadores y los neoliberales que saquearon al País. Por eso el fuego presidencial apuntará cada semana a los medios y periodistas críticos al poder, tratando de intimidarlos y minar su credibilidad. Este afán intervencionista atenta sin duda contra la libertad de expresión y contra la natural autorregulación a la que están obligados los medios si quieren tener el apoyo y confianza de sus audiencias. Son esos consumidores los que castigan con su abandono a los medios prostituidos que desde luego también existen.

Paradójico que el Presidente que miente muy frecuentemente en su mañanera se quiera convertir en el dueño y tribuno de la verdad. Preocupante que en ese afán aliente el linchamiento de opinadores críticos que luego podría lamentar si el encono escala y degenera en tragedia.

Es por donde se le vea una mala señal más de AMLO para el país porque sin prensa libre no hay la democracia por la que dice que luchó tantos años.

