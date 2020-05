El milagro de vender

Esta semana la industria automotriz vio de frente el espejo de su realidad. La pandemia por el COVID-19 tuvo como consecuencia unas bajas ventas históricas tras el recuento del primer mes completo en medio de la crisis sanitaria. En comparación a Marzo, Honda y Acura, que son de la misma familia, fueron de las más golpeadas en Abril con -77.9% y -85.6%, respectivamente. Pero eso no fue todo, los pesos pesados como la oriental Nissan —aún dominante del pastel de ventas en México— tuvo -60.5%, Volkswagen -61.9%, General Motors -65.4%, en tanto KIA tuvo - 69.9%, FCA -60.2%, Toyota -59.1% y así nos vamos con toda la lista divulgada esta semana por el INEGI, donde la mayoría tuvieron números negativos que promediaron la baja del 60.1% en comparación a Marzo, y donde irónicamente Bentley tuvo el 100% de crecimiento… con una sola venta.



Sin embargo, no todo es tan malo, pues a principios de Abril el pronóstico de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) tenía un estimado de no más de 8 mil ventas en todo el mes pasado en México, pero la cifra llegó a las 34 mil 903 matriculaciones (-64.5% con respecto a Abril de 2019). Evidentemente este es el resultado de las medidas por el aislamiento social impuestas por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Salud donde la industria automotriz es considerada como “no esencial” y que repercutió en el volumen de ventas con el Abril más bajo para la industria automotriz en México desde 1997.



Será este mes de Mayo cuando el mercado mexicano tenga cifras todavía más concretas sobre los efectos negativos en las ventas, puesto que en Abril aún se contabilizaron entregas de autos de forma física en algunas agencias que se venían “arrastrando” desde Marzo, antes de cerrar temporal o definitivamente, de acuerdo a las estrategias de negocio de cada grupo concesionario y bajo los lineamientos de cada marca.



Ante este escenario, las marcas han trabajado a contracorriente al ofrecer en sus distribuidores servicios que llegan a ser gratuitos por un cierto periodo en la compra de un auto nuevo, otras ofrecen los servicios mediante valet (van a recolectar el auto a tu casa, llevarlo al taller y más tarde devolverlo) y unas más como Peugeot trabajan en estrategias que afronten esta nueva forma en que se mueve el mundo, como la presentación de su Peugeot e-Store, la primera en su tipo en México, el próximo 21 de Mayo. Es decir, ya se están buscando nuevas formas de avanzar en este negocio y marcas como la francesa así lo están entendiendo y están proponiendo.



Mientras los distribuidores han dejado ir empleados, vendedores y gerentes de sus agencias, unas más han diluido sus inversiones millonarias al bajar la cortina definitivamente en algunas agencias. Pero esto no es nuevo, pues hace poco más de 10 años sucedió algo parecido con la crisis sanitaria por la Influenza, los grupos distribuidores —al menos en Guadalajara— cerraron agencias, abrieron otras, intercambiaron unas marcas por otras más redituables y los vendedores también se reacomodaron. Pero hoy es algo distinto, la oferta de servicios y ventas en línea vendrá a romper con el molde establecido, porque nada volverá a ser como antes, al menos nada de lo que llamamos como “normal”.



En lo que la recuperación sucede, la industria no se queda de brazos cruzados; trabaja para reabrir sus fábricas (con una fuerte intensión de apertura en la zona del Bajío, incluyendo a Jalisco) pero con la promesa de un bajo riesgo sanitario y el reforzamiento de las medidas de salud en sus instalaciones, así como en sus distribuidores. El Gobierno tendrá la última palabra, porque la producción también tuvo un fuerte descalabro.



Esta turbulencia en el sector tiene que servir de experiencia para escuchar nuevas ideas, frescas, tal vez locas, unas más mesuradas, pero ninguna será descartada para conseguir lo que todos quieren hoy en día: el milagro de vender. Y está sucediendo.