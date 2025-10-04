Territory es un SUV que Ford trajo a México en septiembre de 2022 y desde entonces se ha logrado posicionar de forma muy positiva en la mente del consumidor. Pero ahora cuenta con cambios que lo vuelven tecnológico y modernizan ante un segmento completamente poblado.

En esta actualización muestra cambios en diseño, adiciones al equipamiento interior en experiencia de usuario y dos nuevas versiones híbridas que convierten a este vehículo en una opción más acorde a las tendencias actuales, donde rivales como Kia Sportage sí cuenta con este tipo de variante.

Al exterior, Ford Territory integra nueva parrilla, acorde a la identidad actual de la marca. Los faros son de LED y tienen un diseño diferente. Se añade iluminación que pasa por arriba de la parrilla, que también estrena y también hay nuevo estilo de rines, que entre la gama van de 18 a 19 pulgadas.

Entre las opciones de personalización se encuentran ocho colores para la carrocería: Blanco Perla, Verde Oasis, Gris Piedra, Negro Brillante, Azul Ártico, Rojo Rubí, Azul Nocturno y Gris Brillante.

Al interior cuenta con cuadro de instrumentos digital, pantalla táctil central, ambos de 12 pulgadas con compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Una adición es el sistema de sonido 3D Arkamys, de ocho bocinas, que también está presente en las dos versiones híbridas.

En seguridad, desde la versión de entrada se cuenta con seis bolsas de aire, monitoreo de punto ciego BLIS, control de velocidad crucero y asistencia para el descenso en pendientes. En variantes Ambiente y Trend tiene cámara de reversa, en la Titanium y dos versiones híbridas se cuenta con cámara de 360 grados.

Su motorización en las tres versiones a combustión es un 4 cilindros turbo de 1.8 litros que genera 187 caballos de fuerza y 236 libras-pie de torque, su tracción es delantera y tiene transmisión automática de 7 velocidades. También integra cuatro modos de manejo distintos, como Normal, ECO, Sport y Montaña. Las híbridas usan un motor 4 cilindros de 1.5 litros que genera 241 caballos de fuerza y 232 libras-pie de torque, igualmente la tracción es delantera, pero su transmisión es automática 2DHT.

Los precios

Ambiente: 559 mil 900 pesos.

Trend: 639 mil 900 pesos.

Titanium: 739 mil 900 pesos.

Trend HEV: 719 mil 900 pesos.

Titanium HEV: 789 mil 900 pesos.

CT