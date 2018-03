La crisis del sistema político liberal de democracia representativa está generalizada y profunda. Décadas de traición reiterada a los electores y el quebranto de un sistema que se vende como democrático, pero que trabaja para una minoría de dueños del poder político y económico, han terminado de sumir al sistema político que legitima al capitalismo, en el desprecio y la desaprobación.

Ni la academia, ni el periodismo han contado mejor este proceso que las series. La serie icónica es House of Cards, pero la francesa Marsella cuenta prácticas semejantes en el ámbito de una alcaldía europea. La serie española Crematorio cuenta el boom inmobiliario y turístico en varias ciudades costeras y ofrece detalles finos de cómo los empresarios ponían a los alcaldes al servicio de sus intereses. La serie argentina El Puntero cuenta casi a nivel antropológico cómo el Gobierno distribuye programas sociales y compra votos en un barrio marginal del gran Buenos Aires.

Pero de todas las series centradas en las formas reales de operación del poder político, El mecanismo, la reciente producción de Netflix Brasil del director José Padilha (Trolas de Élite, Narcos) es la producción que mejor revela la trama de corrupción que existe entre Gobierno y empresas públicas, contratistas corruptos, financiamiento ilegal de campañas, y enriquecimiento permanente de políticos y empresarios, todo a costa del dinero que paga el pueblo.

El mecanismo, recién lanzada en Netflix, se centra en la investigación policial y judicial llamada operación Lava Jato (autolavado) en contra de una casa de cambio que financiaba actividades de políticos y partidos. Al final, esa operación policial-judicial reveló la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht que salpicó de corrupción a políticos corruptos de más de una decena de países, incluido México. La primera temporada de El mecanismo se centra en la primera parte de la operación Lava Jato; la segunda se centrará en el escándalo de Odebrecht.

No cuento más para no hacer spoiler, sólo reproduzco una parte de un diálogo revelador en la que el policía federal Marco Ruffo le confiesa a su esposa que después de años de investigación entendió el núcleo que hace funcionar el sistema: “El mecanismo está en todo. ¿Me entiendes? En todo (…) En lo macro y en lo micro. Se trata de un patrón. El poder económico y los funcionarios públicos actúan juntos. Los políticos nombran a los directores, quienes eligen las obras, siempre a los mismos contratistas. Estos cobran de más por el proyecto y devuelven parte del presupuesto a los políticos y los directores en forma de soborno. El sistema se perpetúa a sí mismo (…) No existe ideología. No existe la izquierda o la derecha. Quien gobierna tiene qué mantener las cosas funcionando, es el patrón. Y fue lo que eligió a todos los presidentes hasta hoy (…)”.

El mecanismo impera no sólo en Brasil. Describe con exactitud el funcionamiento del sistema político mexicano con sus empresas fantasma, socavones, Casas Blancas, Higa, OHL, Pemex, Lozoyas, Duartes, y toda la porquería que dice que nos gobierna. El mecanismo es la forma corrupta de funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Vean y juzguen.