El lavado de dinero continúa

Los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para frenar el lavado de dinero apenas han logrado controlar un insignificante 1%, según el Grupo de Acción Financiera GAFI.

Recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV, lanzó una convocatoria para la certificación profesional en materia de lavado de dinero, como un esfuerzo más para combatirlo.

Esta certificación la pueden obtener las personas físicas que cumplan una serie de requisitos mediante los cuales comprueben que están capacitados, que tienen suficiente experiencia y conocimiento de la materia y va dirigida a: Oficiales de Cumplimiento, auditores internos e independientes, profesionales que prestan sus servicios en las entidades financieras y en general, personas sujetas a la supervisión de la CNBV.

Los requisitos que deben cubrir los interesados son: Contar con nivel de estudios por lo menos a nivel de licenciatura, tener, experiencia por lo menos de un año en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal; no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales ni habilitado para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano o de cualquier otro país; no tener antecedentes de suspensión, cancelación o revocación de algún registro para fungir como auditor externo independiente o bien que no le haya sido revocada previamente alguna certificación por parte de la CNBV o algún organismo auto regulatorio reconocido en términos de las disposiciones legales aplicables.

Si el participante no cuenta con título o cédula profesional deberá demostrar que cuenta con experiencia de al menos cuatro años en la materia.

Los participantes deberán enviar a la CNBV la información y documentación suficiente para acreditar que reúnen todos los requisitos necesarios de acuerdo con el instructivo que la CNBV dará a conocer en su portal de Internet.

Durante el año de 2018 se realizarán dos exámenes con cupo máximo de 1,500 lugares por evaluación, el 21 de abril y 22 de septiembre en la CDMX, Jalisco y Nuevo León, en las sedes que oportunamente se darán a conocer.

El organismo encargado de requerir a los contribuyentes que realicen operaciones vulnerables es la Unidad de Información Financiera UIF, que tiene facultades para pedir información documentación, datos o imágenes necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, expedir los formatos oficiales, llevar cabo las visitas de verificación y en general vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Prevención e Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita PIORPI.

Al parecer, las baterías de la Secretaría de Hacienda se están enfocando hacia el punto que más le duele a los delincuentes, que es el movimiento de sus cuantiosas utilidades, esperamos que tengan éxito y no se frene su efectividad por el más socorrido de todos los males: la corrupción.