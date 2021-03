El empoderamiento de las mujeres

De manera paulatina, pero constante, las mujeres han venido alcanzando el éxito en prácticamente todas las actividades del mundo académico, laboral, social y político -en el familiar, desde endenantes, dicen en mi pueblo-, al grado de que la primer y última palabra la dice una mujer hasta en los ámbitos menos imaginados. Su empoderamiento social es cada vez más evidente, y aunque aún hace falta mucho por lograr, todos sabemos que si no fuera por su participación, el mundo ya habría terminado.

De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), en el terreno gubernamental y de representación popular hoy día existen mil 385 mujeres en cargos que van desde gobernadora, senadora, diputada y alcaldesa, algo nunca visto en nuestro país, y para las próximas elecciones de junio del presente año, el registro de candidatas seguramente aumentará de manera prioritaria, gracias a la llamada ley de equidad de género que obliga a que 50% de las candidaturas deben de ser para el género femenino, ya de ahí veremos qué decisión tomamos los votantes y podremos conocer el nuevo número de mujeres gobernantes.

De acuerdo con la misma fuente, la presencia de mujeres en cargos de elección aumentó en 71%, lo que nos puede dar una idea del importante avance que han ido logrando. Por supuesto que habrá que tomar las cosas con toda la madurez posible, pues si bien es cierto que el 53.3% de la población corresponde -desde hace un buen rato- al sector femenino y es muy similar a los porcentajes mundiales, también lo es que existe una gran brecha entre lo que se puede entender como un movimiento feminista y la irracionalidad que un pequeño grupo de ellas trata de imponer, hasta llevar a la exasperación a la población, incluyendo, a quienes les brindamos el respaldo.

Como un ejemplo del empoderamiento de las mujeres me gusta mencionar el reconocimiento mundial entregado ya hace un par de años a nuestra compatriota Daniela Soto Innes, como la mejor chef del planeta (según The Wold´s 50 Best Restaurant). Y también podemos encontrar mujeres destacadas en la política como Ángela Merker -de quien ya en otra ocasión me he ocupado en este espacio-.

Felicidades a todas con motivo de la celebración del “Día Internacional de la Mujer”… en la contienda por el Gobierno del Estado de Guerrero se puede decir que Félix Salgado Macedonio, precandidato a la titularidad de aquella bella entidad por el partido de Morena, va ganando la pelea a las mujeres en el primer round, pero de aquí al 6 de junio muchas cosas habrán de pasar, y el día de la votación sonará la campana para definir al vencedor.

P.D. ¡Psst, psst, Presidente!, las gasolinas y todos sus derivados continúan aumentando sus costos… ¿los neoliberales otra vez?

