El cinismo de Eruviel Ávila

Como presidente del PRI en la capital, Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México -hoy Senador- estaba sentado en el foro de “Entredicho” del Grupo Reforma y frente a él tenía al periodista Rene Delgado. Era el martes 28 de noviembre de 2017 y, por supuesto, se hablaba de las campañas políticas para la elección del año siguiente. Y hacía referencia a la contienda por la presidencia, y obvio era que se “desvivia” en elogios por el candidato priista. “Estoy apoyando un proyecto ganador, un proyecto de unidad que encabeza Pepe Meade como aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República. Mi gallo es Pepe y me la juego por él”.

Pero también se habló de la carrera por llegar a dirigir la Ciudad de México. El entrevistador le preguntó sobre la candidata de Morena, “Sheinbaum, ¿qué le dice?”. La respuesta de Eruviel Ávila fue rápida y certera: “Es una mujer que respeto, pero no está capacitada para servir a esta gran Ciudad de México”.

En aquella ocasión su contraparte, Marti Batres, presidente de Morena en la capital -hoy Jefe de Gobierno capitalino- arremetió en contra de Eruviel, calificandolo de cínico, “dice que la respeta y luego la ofende. En general no respeta a las mujeres”.

Seis años y un mes después -el martes pasado- un grupo de militantes priistas anuncia la formación de la Alianza Progresista, que nace con la intención de apoyar a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Entre ellos, Eruviel Ávila. Pasaba de “distinguido” militante del PRI, opositor del oficialismo, a un abierto promotor de Morena.

Una decisión muy personal y muy respetada, pero del discurso del 2017 a lo que dijo el martes pasado sobre Shienbaum hay un abismo y es una historia completamente diferente. Hoy se desvive en elogios de ella y justifica de esta manera su “cambio de opinión": “Por ahí anda circulando un tuit, un video, cuando me entrevistaron hace seis años, y he de decir que fue un comentario, la verdad, a la ligera. ¿Por qué? Pues la verdad que no conocía a la doctora Sheinbaum y, la verdad, me he sorprendido como miles y millones de mexicanos. Nos sorprendió su trabajo, sus resultados, su seriedad, su honestidad, su honradez. Y en seis años, a muchos nos hizo cambiar de opinión, porque insisto, no la conocía. Sería injusto decir lo contrario”.

Algunos priistas calificaron el “desligue” de Eruviel -doctor en Derecho, dos veces presidente municipal de Ecatepec, legislador federal, gobernador y dirigente en diferentes posiciones en el partido- como “traidor sin escrúpulos”. Y es que ante el avasallador respaldo popular de Morena, muchos políticos de carrera -acostumbrados a la “chamba” segura-, no quieren correr el riesgo de quedarse “desempleados”, aunque ya hayan asegurado su futuro económico.

La desbandada de priistas -más de 320 miembros- después de las elecciones de julio pasado, donde se perdió la gubernatura del Estado de México, y ahora este grupo de “distinguidos” miembros del ex oficialismo que se van al sistema gubernamental vigente, vienen a darle vigencia y credibilidad a lo que en noviembre del 2021 -después de arrebatarle ocho estados al PRI en las elecciones- Dante Delgado, presidente de Morena, pronóstico: “Nos va a tocar desaparecer al PRI del mapa”. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net