El caso Aristóteles y el factor Harfuch

Justo un año después que, por separado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Departamento del Tesoro estadounidense, revelaron que detrás del crimen en Puerto Vallarta del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, estaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vino la detención el pasado domingo 10 de abril de José Manuel “S”, socio del bar “Distrito 5” donde ocurrió el asesinato.

En los círculos policiales comentan que para esta detención ocurrida en la Ciudad de México y clave para el esclarecimiento de este homicidio, fue decisivo el apoyo que dio a la Fiscalía de Jalisco la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la CDMX, que dirige Omar García Harfuch, descendiente de la familia jalisciense García Paniagua.

Cuentan que para el jefe policial capitalino el caso tenía especial interés por el atentado que sufrió en junio del 2020 y que él mismo atribuyó a sicarios del CJNG.

Eso lo ratificó la UIF, primero, y luego el Departamento del Tesoro en base a expedientes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al señalar que el CJNG fue quien orquestó el operativo de madrugada para intentar asesinar a Harfuch.

Habrá que ver, pues, si el detenido, un publirrelacionista mejor conocido como “Manu Vaquita”, acusado por sus empleados de dar la orden de dejar entrar a los presuntos asesinos materiales del ex gobernador al bar, sin inspeccionarlos y sin cumplir el código de vestimenta, y luego de que lo mataron, obligarlos a limpiar la escena del crimen y exigirles que dijeran que no vieron nada cuando les preguntaran sobre lo sucedido, confirma o no la autoría intelectual de quien las autoridades mexicanas y estadounidenses ven como los que dieron la orden tanto de la muerte de Aristóteles como del atentado contra el jefe policial de la CDMX.

Se trata del mexico-colombiano Carlos Andrés Rivera Varela “La Firma”, Francisco Javier Muñóz Ramírez “El Charro” (detenido), Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán “El Rey Sapo”, considerado el mando del CJNG en Puerto Vallarta.

El gobierno de Estados Unidos relacionó también a Alejandro Chacón Miranda, dueño de la agencia de viajes Dale Tours, y a Javier Gudiño “La Gallina” por haber contribuido a la preparación de la agresión.

De hecho la detención del “Manu Vaquita” se dio en la Ciudad de México donde según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estaba operando para blanquear dinero del CJNG con la apertura de bares, restaurantes y gasolineras entre otros negocios.

Habrá que ver, pues, si la Fiscalía estatal da por fin con el móvil del asesinato del ex mandatario estatal luego de esta importante detención y de la vinculación a proceso dictada por un juez de Puerto Vallarta el sábado pasado.