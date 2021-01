El arte de gobernar

En esta columna se reproduce la plática de dos amigos en el café Perdiendo el Tiempo. Son las once de la mañana y, una vez que recogen en el mostrador sendos cafés, se acomodan, a prudente distancia, e inician la conversación.

“Estimado Juan, ¿cómo ves las cosas?” pregunta Memo. Juan, arremolinándose en el mullido sofá, contesta: “En honor a la verdad, no las veo bien. En lo general, estamos viviendo un cambio de época sin precedente y nos está costando trabajo adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y en lo particular, creo que somos afortunados; el famoso bicho no nos ha atacado”.

Ya echándole ganas, Memo pregunta: “¿No crees que el gobierno debería instrumentar, como otros países, políticas de apoyo para los emprendedores?... Hay mucha gente pasándola mal, pues se han cerrado una gran cantidad de empresas con la consiguiente pérdida de empleos. El tema de la educación es, también, muy preocupante ¡Imagínate a las pobres mamás ahora convertidas en maestras! Agrégale el aislamiento y el sedentarismo: caldo de cultivo para el desarrollo de enfermedades como la depresión y la obesidad. No estamos bien.”

Dando un sorbo al café, Juan comenta, medio evadiendo el tema, “Pienso que nadie imaginó vivir una situación como esta; no estábamos preparados para enfrentarla. El problema es que están dando palos de ciego y, lejos de resolverse los problemas, se complican. Gobernar no es fácil. Aun cuando se dispone de enormes recursos, el ejercicio del poder reclama una serie de atributos: generosidad, tolerancia, don de gentes, ponerse en los zapatos del otro, incluso hacer la chamba sin temor a despeinarse, pero algunos de nuestros gobernantes están más atentos al pasado y más preocupados en ganar la próxima elección”.

“¿No crees”, interroga Memo, “que los tiempos reclaman una actitud diferente…? Vamos a ver qué pasa con Biden en la Presidencia de EUA. Tal vez las cosas sean distintas, ya veremos… Cuando menos, parece más sensato, más político y, con Kamala en la Vicepresidencia, esperaremos que esto mejore. ¿Recuerdas lo que los maestros enseñaban en la Universidad? ‘Para gobernar’, decían, ‘debes tener conciencia de la realidad, conciliar intereses, definir entre lo mejor, lo bueno y lo menos malo para la gente. El funcionario público debe, porque representa a la sociedad, actuar con prudencia, paciencia, verbal continencia, con humildad, sin prepotencia, sin lastimar al débil o al opuesto y su trabajo debe obedecer al interés de todos’, además de ‘ser honesto de palabra y obra’, no por temor a que con los famosos celulares invadan tu privacidad, incluso tu intimidad, sino porque así debe ser”.

Como la plática va subiendo de tono, Juan, rascándose la cabeza, añade: “Es muy fácil criticar. Lo que debemos hacer es promover una cultura en la que las nuevas generaciones encuentren su espacio en la sociedad, pero bueno…” Vertiendo tantita gasolina al fuego, agrega: “Ya comenzó el baile de las máscaras entre los partidos y los que quieren ser diputados y regidores je, je, je…Mejor ahí la dejamos pa’l próximo café”.

