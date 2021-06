El Tenis apoya a la casa hogar Madres Felícitas

El tenis también nos deja muy buenas posibilidades para ayudar a gente, o cómo en este caso una escuela donde el techo de la misma está en pésimo estado.

El deporte no sólo es para hacer ejercicio, ganar torneos, hacer amigos, etc , etc, el deporte puede por medio de sus eventos, o exhibiciones, recaudar dinero y así apoyar a gente que lo necesite.

En esta ocasión las madres de la casa hogar Felícitas, hablaron con el presidente de la ATJ , Lic Juan Hernandez el vicepresidente , Lic Norberto Mantiñan , y con el Lic Gustavo Santoscoy director del Comude de Zapopan, para que les apoyara para la recaudación de fondos, y ellos no dudaron en poder ayudarlas en una noble causa.

La Asociación de Tenis de Jalisco invita a todos los jugadores de las categorías A, B, C y D en ambas ramas a participar en el Primer Torneo Amistoso para beneficio de la casa hogar Madre Felicitas (ubicada en Analco, GDL) que se llevará a cabo del día 7 al 12 de Junio 2021, en las canchas del Code Metropolitano, costo de la inscripción 700 pesos. Cierre de inscripciones viernes 4 de Junio. Más de 50 premios a repartir, incluyendo memorabilia autografiada de Nadal, Federer, Djokovik, McEnroe, Connors, Boris Becker, Bjorn Borg, onzas Troy de Plata, cenas, comidas, tratamientos, efectivo y más premios

Incluye una bienvenida en LATEQUILA de Av. México.

El monto total recaudado por concepto de inscripciones será utilizado por Madre Felicitas para la reparación e impermeabilizacion urgente del techo de sus instalaciones

Es importante inscribirse o donar para solucionar este problema que tienen en esa escuela, además de poder tener esos hermosos premios.

Pero hay otra buena noticia, en el día de ayer la Asociación de Tenis de Jalisco, se reunió con el señor Tito Bautista, un gran promotor Mexicano de tenis en sillas de ruedas, y el señor Paolo Bonino, de origen Italiano, este señor se dedica en Italia a organizar eventos de silla de ruedas y esa misma asociación ayuda a mucha gente que está en esa situación.

Esto fue una promesa de campaña en las elecciones y ahora ya es un hecho ya que se realizarán exhibiciones en los torneos profesionales y un torneo para empezar un circuito en el mes de septiembre.

El tenis es para todos y con este tipo de apoyo se puede lograr .http://www.madrefelicitas.8m.net/