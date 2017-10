El Procurador en fuga

Hasta Ensenada se escuchó el arrancón y rechinón de llanta del Ferrari del fiscal Raúl Cervantes. Inútil anotar las placas: son de Morelos.

Un mes y días después del escándalo del no pago de la tenencia de su auto de lujo y de la intentona de darle pase automático a la Fiscalía (según Peña Nieto eso no fue sino un mito genial) el procurador general de la República presentó su renuncia para facilitar el proceso de nombramiento del nuevo fiscal general. Vamos por un momento a creer en su generosidad, pero detrás de una renuncia de este tipo siempre hay muchas razones y la verdadera. Si algo saben los funcionarios mexicanos es que la renuncia siempre es por conveniencia, nunca por decencia, menos un ejercicio de responsabilidad.

¿Cuál es la verdadera razón detrás de la renuncia de Cervantes? Una posibilidad es que efectivamente, en un arranque de realismo político, el procurador se haya dado cuenta de que traía la carrocería (la suya, por suerte, no la del Ferrari) más abollada que un minibús en el Periférico y que eso prácticamente lo había inhabilitado políticamente no solo para seguir operando sino para tener el mínimo de credibilidad requerido para desempeñar el cargo. La segunda es justamente que el cambio en la Procuraduría ayude a ralentizar los casos escabrosos, entre ellos el de Odebrecht, pero siendo sinceros las prisas nunca han sido algo que mueva a la procuración de justicia en este país. Digamos que para hacerse bueyes no hay que sacrificar a ninguno.

El periodo de Cervantes no es ni mejor ni peor que los anteriores: pocos resultados, mala operación política y el escándalo para rematar una administración bastante gris. Nada distinto a lo que ocurrió con Jesús Murillo Karam o con Areli Gómez, o para atrás con los procuradores de Calderón, Fox, Zedillo o Salinas, todos marcados por la violencia, pero sobre todo por los altos índices de impunidad. El último procurador que estuvo seis años en el cargo fue García Ramírez en el sexenio de De la Madrid y de ahí para acá se convirtió en un cargo efímero, con las consecuencias que ello tiene: debilidad institucional y falta absoluta de credibilidad.

¿Viene ahora sí la era del fiscal independiente o vamos a ir a un interinato más? Aunque el Presidente asegura que él nunca dijo que la elección sería hasta después de la elección del 2018, como quiere Andrés Manuel, se ve muy difícil que se logre un acuerdo político en estos momentos donde lo que reina es la crispación y los ataques personales. El nombramiento del fiscal está encadenado por lo electoral.