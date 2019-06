El PRI, ¿vender(se) ahora?

La batalla por el PRI salió de las filas del PRI. Todos los actores políticos del país tienen la nariz metida en el proceso interno de nombramiento de su líder. Lo que se juega es más que la administración de las migajas de un partido que hoy por hoy es el que tiene más gobernadores y más porcentaje de población gobernada en los estados, pero también es el que tiene más que perder en el futuro inmediato; ningún otro partido perderá tanto frente a Morena que el PRI. Los resultados de las elecciones del 2 de junio pasado fueron menos malos de lo esperado para el tricolor, entre otras cosas por la baja afluencia de votantes que permitieron que el voto duro que aún tienen luciera más, pero demostró que el PRI es un partido que todavía tiene bases. La pregunta es si la usarán para resurgir o para negociar con el poder.

La democracia, lo sabemos, no está en el ADN priista: cada vez que organizan una elección interna les sale fatal, las acusaciones van y vienen y ellos mismos terminan sorprendidos del nivel de antidemocracia al que pueden llegar. La renuncia del doctor José Narro Robles a la candidatura y al mismo partido tiene algo de ternura involuntaria, como el cornudo que resulta ser el último que se entera de los amoríos de su mujer; descubrir que el PRI no es demócrata es tan relevante como demostrar la existencia del agua tibia. Aun así, se agradece que haya abierto el juego y al menos no haya seguido la farsa.

Para decirlo con metáfora beisbolera hoy tan de moda, ¿Es Alejandro Moreno el bateador designado por el Presidente? Si atendemos a las denuncias recientes, sí. El PRI, adicto al poder y al liderazgo presidencial, buscó línea. La capacidad de negociación que tienen hoy los liderazgos del PRI, Peña Nieto y el grupo Atlacomulco, los Salinas, o los gobernadores, va a disminuir año con año, elección tras elección. Las ofrendas que pueden poner en la mesa hoy valen; 15 votos en el Senado, que rompen el bloque opositor y 12 gobernadores que aún tienen peso. Moreno, ex gobernador de Campeche y próximo líder del PRI ha convencido a todos que él tiene la bendición de los liderazgos priistas, pero sobre todo del Presidente.

¿Sobrevivirá el PRI a Morena? A diferencia de cuando fueron derrotados por el PAN, entonces su némesis, Morena no solo les quitó el poder, también las banderas y buena parte de sus militantes. Morena devoró primero al PRD y en los próximos años se alimentará de la base priista. Por lo mismo, los activos políticos del PRI irán disminuyendo su valor día con día por lo que, para ponerlo en términos de mercado político, es mucho mejor vender ahora que dentro de unos años, pues cada mes que pasa distintos liderazgos y grupos, por pequeños que sean, se van cambiando de partido.

Se vende partido, interesados comunicarse al ….

