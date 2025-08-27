El Metro vs. El Tren Maya

Este fin de semana tuve el gusto de ser invitado como ponente al encuentro de estudiantes de Posgrados en línea de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Específicamente en la Maestría en Impuestos. Dada su naturaleza en línea, este tipo de encuentros sirven para que tanto profesores como alumnos se conozcan, más allá de las pantallas y puedan crear redes de trabajo con los compañeros.

Durante el viaje, tuve la oportunidad de utilizar de nuevo el Metro de la CDMX. Un sistema que conocí bien cuando fui estudiante en El Colegio de México y que ahora redescubrí años después.

Primero, a pesar de ser un sistema que ya acumula más de 50 años, es tremendamente funcional. Claro que luce desactualizado en muchos de sus elementos. Pero vaya que es una maravilla.

Casi 1,172 millones de personas lo utilizaron en 2024, 9 veces más que toda la población del país.

El Metro es, a pesar de todos sus problemas y deficiencias, confiable, seguro y el medio de transporte más noble que beneficia a millones de mexicanos sin importar su nivel de ingreso. El boleto en 2025 sigue costando solo 5 pesitos, como desde 2013, último año que se incrementó.

Todos los años recibe un subsidio por 19 mil millones de pesos, algo así como unos 52 millones de pesos diarios. Para salir tablas y no requerir de subsidios, el precio del boleto del Metro debería de estar no en 5 pesos, sino en 18.

Subir el precio del boleto del Metro ocurrirá tarde o temprano, ya que el valor de esos 5 pesos seguirá cayendo conforme suba la inflación. Lo que obligará a que el subsidio siga subiendo para que el servicio no se detenga.

Mientras viajaba entre sus líneas, pensaba en el enorme impacto benéfico que tiene este sistema para toda la ciudad. Y en cómo este tipo de obras pueden generar impactos positivos en muchas generaciones por delante. Por eso es una desgracia lo que hizo el gobierno anterior con el dinero público cuando decidió construir el Tren Maya.

El monto total de lo que el gobierno federal lleva gastado en el Tren Maya alcanza los 500 mil millones de pesos. Y contando. Desde su inauguración en 2023, según cifras oficiales, ha transportado apenas 1.5 millones de personas. Una tercera parte de lo que transporta el Metro de la CDMX en un solo día.

Usando ChatGPT descubrí que el costo total de la línea 12, la más nueva que se inauguró en 2012, tuvo un costo que a pesos actuales equivaldría a unos 49 mil millones de pesos. Si cerramos las cifras en 50 mil millones de pesos por línea de metro, nos quedamos con que, de haber usado ese dinero en lugar de construir el Tren Maya, se habrían logrado construir 10 líneas adicionales del Metro.

Prácticamente se habría duplicado el tamaño de la red del Metro, ya que actualmente cuenta con una extensión de 226 kilómetros, le estaríamos añadiendo 200 kilómetros más, con un impacto enorme en la vida de muchos millones de mexicanos de todos los estratos sociales, pero definitivamente con mayor impacto en la vida de las personas con menores ingresos.

Cuando salí del Metro me convencí de que, en algún momento, los mexicanos reconoceremos la locura del desperdicio de recursos públicos que significó el sexenio pasado. La enorme pérdida de oportunidades que se dio por gastar sin el menor criterio económico o de beneficio social.

Cada peso que se destinó a proyectos fallidos, como la Megafarmacia, o de pobrísimo impacto económico y social, como el Tren Maya, es un peso que pudo haberse destinado a proyectos de invaluable impacto social que habrían transformado por completo y para bien, la faz de la capital de nuestro país.

O póngalo así: ¿Qué le parecería que en lugar de ese Tren Maya que nadie usa, el gobierno hubiera gastado el dinero en otras tres líneas de tren ligero para Guadalajara, tres para el metro de Monterrey y cuatro líneas de Metro para la capital?, ¿se imagina el impacto de eso en la calidad de vida de millones y millones de mexicanos?