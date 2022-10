El Cy Young y Julio Urías

Inicia octubre, el mes del béisbol. Inicia la Liga Mexicana del Pacífico y la temporada de las Ligas Mayores llega a su fin en el rol regular, para dar paso a las intensas Series de Playoffs, los Campeonatos de Liga y la Serie Mundial.

Al finalizar la temporada se comienza a especular quiénes serán los ganadores de los trofeos más importantes. El galardón que reconoce al mejor pitcher de cada Liga es conocido como Cy Young, en honor al lanzador derecho de principios del siglo 20 que ostenta el récord de más juegos ganados en la historia (511).

En la Liga Nacional, con los Dodgers de Los Ángeles, milita Julio César Urías, nacido en Culiacán y uno de los mejores pitchers del béisbol actual. Es zurdo para lanzar y prácticamente toda su carrera profesional la ha desarrollado en Estados Unidos.

Desde el año pasado se comenzó a manejar que Urías puede ganar el Cy Young, pues fue líder de la Liga Nacional y de todas las Mayores en juegos ganados, tuvo un récord de 20-3 con un PCL (porcentaje de carreras limpias admitidas) de 2.96 y un WHIP (bases más hits, por inning) de 1.01, lanzó 185 entradas y ponchó a 195. Estos números parecen más que suficientes para competir y quedar entre los primeros lugares.

Pero Urías quedó en octavo lugar. El ganador fue Corbin Burnes, de Milwaukee, que tuvo 11-5; 2.43; 0.94; 167; 234.

¡Caray! No entiendo. Nadie ganó más juegos que Julio, pero fue séptimo en PCL, sexto en WHIP y décimo en ponches. Bueno, pues el criterio ha cambiado, me dije. Ahora es más importante el PCL y el WHIP; incluso una estadística menor, como el número de ponches, es más importante que los juegos ganados. Se me hizo difícil ignorar al pitcher con mejor porcentaje del béisbol en ganados y perdidos .870, (increíble ese porcentaje), y a la vez, el de más ganados, con 20. Bueno, si no el primero, al menos de los tres primeros. No, el octavo lugar.

No me gustó el olor de la barbacoa esa ocasión.

Este año, los números de Julio son otra vez para competir. En la Nacional, es primero en PCL con 2.12. Impresionante. Tercero en WHIP, con 0.96; segundo en ganados, con 17.

Los dos pitchers que están en la pelea con él son: Sandy Alcántara, de Marlins (14-9; 2.28; 0.98), dominicano; y el joven sensación de los Bravos, Kyle Wright (21-5; 3.19; 1.16). Los tres lo pueden ganar. Para mi juicio el ganador debe ser Julio Urías, o por lo menos ya no ser octavo.

Veremos si le quitan el olorcito a las votaciones nuestros vecinos.

CENA DE CAMPEONES

Este viernes, el club Charros de Jalisco celebra su campeonato y le ofrece a sus jugadores y familias, así como a colaboradores, un evento en que se entregarán los anillos de campeones y los reconocimientos a los elementos clave para lograr el título. Cena de Gala. Los trofeos serán para el Jugador más Valioso, el Pitcher del año, el Novato del año, Revelación del año y la Mejor Jugada de la temporada. Para esta elección se solicitaron los votos de la prensa especializada que comenta y atiende cotidianamente los juegos del equipo.

El mundo del béisbol en Guadalajara se dará cita el próximo día 7.

