¡El Clásico y ocho más!

Este fin de semana en el marco de la Fecha 10 del Clausura 2018 del futbol mexicano, se jugará mañana a las 9:06 PM una edición más del Clásico del futbol mexicano en el Estadio Akron entre las Chivas y el líder y único invicto del certamen, las Águilas del América.

Si bien en el papel luce como un juego desigual, por lo que han mostrado ambos equipos tras las primeras nueve fechas del Clausura 2018, pues el equipo de Miguel Herrera ha ganado cuatro, empatado cinco y no ha perdido aún, anotando15 por sólo seis recibidos para una diferencia de goles de más nueve y 17 puntos; las Chivas de Matías Almeyda ocupan el penúltimo lugar del torneo con sólo un juego ganado, cuatro empates y cuatro derrotas, han hecho 10 goles, han recibido 15 y tienen diferencia negativa de menos cinco y sólo siete puntos, únicamente superando en puntaje al sotanero Atlas que tiene cuatro.

Luce abismal la diferencia también, además de los números, por el desempeño que han tenido los dos equipos en el terreno de juego, pues América ha tenido sólida defensa y un ataque variado que suele ser letal y hacer mucho daño encabezado por Oribe Peralta, Mateus Uribe, Darwin Quintero y el yucateco Henry Martin que fue pretendido por las Chivas, pero recaló en las Águilas a petición de Miguel Herrera que lo dirigió dos años en Tijuana y lo conoce perfectamente.

Las Chivas por su parte han tenido serios problemas con su aparato defensivo y al frente no han sido contundentes y tampoco generan demasiadas oportunidades frente al arco enemigo, así que tendrán que aplicarse mucho para evitar una catástrofe el día de mañana ante su gente, que espera por lo menos un triunfo ante las Águilas para quitarles lo invicto y aunque no salvarían la temporada al ver muy lejos ingresar a la Liguilla por segundo torneo consecutivo, lo cual es muy doloroso para todos los de la grey rojiblanca y más si pierden ante su oponente más enconado que, aunque no lo digan por prudencia y respeto, estarían encantados de seguir invictos, dominando el torneo y poniendo más tierra a la tumba rayada, que mientras tanto no se sabe bien a bien qué buscan, pues mientras sus dirigentes hablan de un Director Deportivo, su entrenador habla de un asesor, en quién apoyarse para buscar mejorar el rendimiento del equipo, a todas luces muy lejos de lo planeado y las expectativas que se tenían antes de arrancar el certamen.

La Fecha 10 tendrá también los siguientes partidos, los ocho más aparte del Clásico, para completar los nueve de rigor de cada jornada.

Hoy Morelia recibe al sotanero Atlas en el Morelos a las 9:00 PM y a la misma hora Xolos será anfitrión de Lobos BUAP.

Para mañana a las 5:00 PM Cruz Azul enfrentará al Querétaro en el Azul y a las 7:00 PM Monterrey recibirá al Puebla en la Sultana, buscando ganar y esperar un revés del América para tomar el liderato, ya veremos qué sucede; mientras que a las 7:06 PM León chocará contra los Pumas en juego atractivo y Necaxa recibe al Santos a las 9:00 PM, y seis minutos después Chivas- América en el Akron.

Dejando para el domingo los cotejos entre Toluca-Pachuca a las 12:00 del día y por la tarde a las 6:00 cierran la actividad de la décima jornada Veracruz y Tigres en el Puerto jarocho.

Los espero hoy en ESPN donde narraré el duelo por el liderato del futbol portugués entre Porto y Sporting Club a las 2:25 PM, los Dragones Azules llevan 64 puntos por 59 del Benfica y el Sporting, se jugará la Fecha 25 del futbol lusitano.