El ‘Chico Che’ de Palacio

El problema es muy serio y de lo que se trata es el principal eslabón que nos liga a Estados Unidos. Y tan importante es, que los vecinos son nuestro principal socio comercial, además que es desde donde recibimos el principal ingreso económico y de donde provienen las principales inversiones externas. Hablamos del Tratado de Comercio (T-MEC) , que es sencillamente el acuerdo que norma el comercio exterior entre socios en América del Norte -México, Estados Unidos y Canadá- como un motor para el desarrollo y crecimiento.

Y como ya es del conocimiento público, en Washington han detectado que México ha tomado, o está tomando, acciones o inacciones que restringen la capacidad de las empresas privadas para participar de manera efectiva, si es que lo hacen, en el sector energético. Dicho en otras palabras, que la política energética de nuestro país está enfocada en restablecer la primacía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX). De esta manera lo ha señalado en un comunicado la embajadora Katherine Tai, Representante Comercial de los Estados Unidos, quien expresó sus “preocupaciones sobre los cambios y su consistencia con los compromisos” que se encuentran en el T-MEC.

Ante la amenaza de activar un protocolo de controversias por parte del gobierno norteamericano, Andres Manuel López Obrador lo tomó a ‘chunga’ y le dedicó la canción ‘Uy, que miedo’ a los procedimientos o recursos que se puedan emprender en contra de México. Dirigiéndose a su operador de audio de la mañanera de ayer, le dijo, “vamos a terminar con esto de que nos van a llamar a cuentas, ¿no? Para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos tiene muy preocupados. A ver si consigues a mi paisano Chico Che y ponemos esa de ‘Uy, que miedo’”. Y con las carcajadas de muchos de los ‘periodistas’ presentes, en el salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional retumbaron las notas sonoras de la melodía, que cerrando los ojos pareciera que se estaba en uno de los famosos salones de baile capitalinos.

Es inexplicable cómo el mandatario asume el cuestionamiento de uno de los socios de nuestro principal tratado comercial; de qué manera tan irresponsable reacciona ante lo que debe ser una prioridad y de manera seria responder con la intención de aclarar y mediar para cumplir con los compromisos del tratado. Nada abona a la buena relación con Estados Unidos, donde de antemano sabemos que la ‘liga está muy tirante' a pesar de la muy reciente ‘cordial’ reunión de presidentes en la oficina Oval de la Casa Blanca.

Podremos estar o no de acuerdo con las políticas de esta administración, pero ante los compromisos internacionales -ante los ojos del mundo- no podemos comportarnos como patanes e irresponsables, no asumiendo las responsabilidades que adquirimos como nación. Y menos burlarnos de manera populachera y retadora al estilo Chico Che. ¿Usted, qué piensa?

