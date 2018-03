¿“El Bronco” estará en la boleta? Depende a quién le quitemos más votos

Una de las interrogantes de esta contienda electoral es qué papel van a jugar los candidatos independientes: a quién le van a quitar los votos.

La ecuación más clara de todas es la de Margarita Zavala: cada punto que ella avanza en las encuestas lo pierde Ricardo Anaya, y viceversa. Tiene toda la lógica. Son dos ofertas emanadas del PAN, muy parecidas en muchas cosas. Y si bien Margarita puede también pegarle algún mordisco a Meade, no se compara con el golpe que significa para Anaya. Por eso, tras la decisión del INE el viernes de sólo darle su aval a ella como candidata independiente a la Presidencia, en el Frente PAN-PRD-MC estaban de luto.

Armando Ríos Piter se ofrecía como una oferta de izquierda moderna. Quizá podía quitarle algo a López Obrador y algo al Frente de Anaya, pero nunca pintó nada en las encuestas y el viernes fue descalificado por el INE que denunció que el 70% de sus firmas eran fraudulentas, situación que lo deja peleando por la vergüenza pública más que por un lugar en la boleta.

El caso de “El Bronco” es el escándalo político. La reacción de Jaime Rodríguez Calderón ha sido furibunda: advirtió que despertaría al “México bronco” (no sé si es un juego de palabras sobre activar a sus simpatizantes o una franca amenaza de revuelta social) y empezó a circular mensajes y videos descalificando al INE por su actuación y cuestionando concretamente el proceder del Instituto en el asunto de avalar las firmas de respaldo que recolectó.

“El Bronco”, como expresé en estas Historias de Reportero desde la semana pasada, tiene todavía dos instancias: el derecho de audiencia ante el INE y la apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“El Bronco” se quedó a 4% de las firmas validadas. No es mucho. Si las autoridades ajustan algún criterio, en una de esas lo validan. No sería raro, considerando que los criterios de qué firmas sí valen se están experimentando y definiendo por primera vez. No es esperable que prospere su derecho de audiencia ante el INE porque a fin de cuentas el INE fue el que lo descalificó. Pero en el Tribunal todo puede pasar:

Primero, porque el Tribunal tiene un robusto historial de enmendarle la plana al INE. Y segundo, porque se sabe que el Gobierno federal tiene muchas influencias en el Tribunal (también las tiene el PAN, pero en menor medida).

Si el PRI evalúa que “El Bronco” le sirve en la boleta, puede usar esas influencias para tratar de conseguirles los votos suficientes de los magistrados. También el PAN.

Entonces la pregunta clave es: ¿a quién le quita votos “El Bronco”? ¿Al PRI porque es un ex priista? ¿Al PAN porque es norteño y conservador? ¿A Morena porque es antisistema y dicharachero?

De esa evaluación dependerá quizá su destino.

SACIAMORBOS

O a lo mejor pueden llegar a un pacto: te ayudo a revertir este golpe si tú me ayudas concentrándote en hacer campaña en el Sur del país (donde más le puedes pegar al puntero) y atacándolo sobre todo a él en discursos, entrevistas y debates.