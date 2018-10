Una de las críticas perennes al Gobierno es el uso indebido de los recursos públicos. Lo tenemos presente y nos duele como mexicanos que la élite política pueda burlar al sistema de manera constante para enriquecer sus bolsillos. Preguntémosle a Javier Duarte si no es cierto.

Con la transición de Gobierno muchos tienen la esperanza de un cambio contundente, mientras otros tantos permanecen escépticos. Más allá de nuestras posturas individuales, lo cierto es que como ciudadanos no debemos pedirle al nuevo Gobierno que haga un uso eficiente de los recursos públicos, se lo debemos exigir.

En la teoría económica, la eficacia se enfoca en que una acción específica logre su objetivo, mientras que la eficiencia analiza si el logro de dicho objetivo se realizó con los menos recursos posibles. Partiendo de las anteriores ideas, pasemos a analizar los principales proyectos que quiere implementar López Obrador en su administración.

Entre los proyectos principales de López Obrador se encuentran la construcción del Tren Maya, dos refinerías, el Tren México-Querétaro y el Corredor Transístmico. Según el Plan de Nación 2018-2024, se estima que el Tren Maya tendrá un costo de 64 mil 900 MDP (millones de pesos), el Corredor Transístmico de 40 mil MDP, cada refinería 115 mil MDP y el Tren México-Querétaro de 45 mil MDP. Esto significa que entre los cinco proyectos mencionados se invertirán aproximadamente 380 mil MDP. Esto, únicamente en cinco proyectos.

La eficiencia y eficacia de los proyectos dependerá de las ganancias y pérdidas de los dos grupos con interés: en un primer lugar, el Gobierno (mediante el erario público) y, por otro lado, los ciudadanos en general. Una vez construidos, partiendo de la eficacia, podremos juzgar si los mismos cumplieron con sus objetivos respectivos. En términos de eficiencia, sin embargo, emergen más dudas. ¿En realidad el Gobierno está siendo eficiente con los recursos públicos al planear estos proyectos?

Las multicitadas iniciativas representan un porcentaje bajo de los gastos en los que incurrirá el próximo Gobierno. Sirven meramente como un ejemplo para dimensionar lo que se encuentra en juego. Con una participación activa de la ciudadanía, le debemos exigir al Gobierno una asignación apropiada de nuestros recursos. Los pilares de eficiencia y eficacia deben fungir como parámetros de honradez para la siguiente administración.

Como ciudadanos, tenemos la tarea imperiosa y exhaustiva de seguir los pasos de la próxima administración para demandar una correcta asignación de nuestros recursos. Al no tener una ciudadanía crítica, caeríamos en la cierta frase del ministro José Ramón Cossío Díaz: “Los desaparecidos no son ya los que no están. También somos los que estando, hemos dejado de ser”.