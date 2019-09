Educar en la singularidad del individuo

A pesar de que todos los seres humanos llevamos las mismas características genéticas, finalmente todos somos diferentes. La especie humana posee emociones, afectos, pensamientos, lenguaje y conductas que lo identifican como tal, pero lo importante es que no hay, hasta ahora, dos individuos iguales.

Es esta unidad/diversidad la que debemos enseñar en una educación hacia el futuro. Todos hablamos un idioma, pero hay una gran diversidad de ellos, lo que implica una dificultad de comunicación en nuestra especie, a pesar de un mismo lenguaje, lo que conduce a que nos agrupemos por núcleos lingüísticos y culturales.

“La cultura está constituida por el conjunto de los saberes, saber-hacer, reglas, normas, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se trasmiten de generación en generación, se reproducen en cada individuo, controlan la existencia de la sociedad y mantienen la complejidad psicológica y social. No hay sociedad arcaica o moderna que no tenga cultura, pero cada cultura es singular”, señala E. Morin.

Cada individuo acaba por pertenecer a una sociedad, y ésta a una cultura, lo que lo hace pertenecer a la especie humana, pero a la vez nunca pierde su individualidad, y así cada uno realiza las cosas a su propio modo.

“Las técnicas pueden migrar de una cultura a otra, como fue el caso de la rueda, de la yunta, la brújula, la imprenta, o también el de ciertas creencias religiosas”, indica Morin.

Cada cultura tiene su propia historia, tradiciones y creencias, en especial lo que los une a un mismo origen ancestral. Por ello hay una gran diversidad cultural, pero todos finalmente poseemos una cultura planetaria.

De aquí la importancia de que una parte importante de la educación sea conocer y estudiar esas culturas, especialmente a través de su idioma. Hoy en día, con la gran facilidad de viajar, se convierte en una gran aula de clases, el tener la experiencia fresca de esa gran diversidad cultural.

Hay una gran diversidad cultural, por conocer, pero al mismo tiempo nuestra especie posee una misma cultura que nos une a todos, sin perder la singularidad y la individualidad.

“La cultura mantiene la identidad humana”, por lo que educar es inducir a los individuos a que estudien y conozcan su propia cultura y las otras existentes en este planeta y no se queden atrapados sólo en un conocimiento técnico-científico y se pierdan en un mundo especializado o parcial y no vean la riqueza que abunda en la cultura de nuestra especie. De hecho, hoy en día, podemos ver gente que sí tiene muchos conocimientos técnicos, pero verdaderamente son incultos, porque no han sabido ir más allá de lo que han aprendido en su entorno. Pierden la conciencia de la riqueza que dan las artes, las tradiciones, la gastronomía, es decir la experiencia multidimensional de su propia cultura y la de los demás.

Educar en la singularidad del individuo es fortalecer la propia identidad, sin nunca perder la identidad cultural de nuestra especie.

Es reconocer el valor de la cultura del individuo, al mismo tiempo que tener conciencia y conocimiento de la cultura de la humanidad.