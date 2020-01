Educación Cooperativa y Financiera para amas de casa

Una alternativa válida y comprobada para realizar proyectos y planes en la vida, se llama Educación Cooperativa y Financiera, que se complementa con cultura y disciplina de ahorro, además su validez universal se basa en principios y valores humanos, como la ayuda mutua, la igualdad y la justicia social, impulsa muchas cosas importantes, como es tu derecho al bienestar, que éste empiece a ser parte de tu vida, una vida con mayor calidad, cubriendo las necesidades de tu persona y familia.

Pero ¿cómo alcanzar parte de los sueños y metas que has tenido por mucho tiempo? Primero: no existen las varitas mágicas, pero sí el trabajo, la disciplina, el esfuerzo y la motivación para lograr los objetivos.

Como sabemos hay una diferencia entre los deseos y las necesidades; la sensibilidad del gasto y los requerimientos familiares en amas de casa, son una gran ventaja para comprender y entender un poco mejor los conceptos básicos de Educación Financiera.

Antes que nada hay que distinguir entre las necesidades y los deseos (mi yo real contra mi yo ideal), en otras palabras lo que deseamos contra lo que necesitamos; qué merecemos y qué nos hace falta…

Por ejemplo: pensamos que necesitamos un carro para llevar niños a la escuela e ir a trabajar, entonces ¿podemos comprar un último modelo por una mensualidad de ocho mil pesos? Sí, pero habría que combinar los dos sueldos de las cabezas de familia sí es posible, pero quizá no viable. Por esto debe ajustarse el presupuesto a un auto que dé el servicio, la rapidez y la comodidad, pero sin llegar a rebasar el gasto y la condición de pagos.

Por otra parte: a mamá o al hijo universitario "le urge" un teléfono celular; ¡Claro que se merece el más nuevo!, ¡Y solo vale 25 mil pesitos! ¡Tiene la máxima capacidad y tres cámaras! Seguro se verá súper.. ¡Superendeudado para 2 años!

Además de ser algo impráctico para ese miembro de la familia porque, ni trabaja con el equipo, ni le saca el mayor provecho, solo encontrará limitaciones económicas para la satisfacción de otros rubros.

Otra vez: deseo contra necesidad.

Anhelamos una casa o departamento, una vivienda digna, claro que se la merecen. Pero de preferencia la quieren en una “buena zona”. Solo vale tres millones de pesos y a un plazo 25 años... ¡Pagarán seis millones! Pero, ¿de verdad ocupas pagar vigilancia, cochera triple, 3.5 baños y roof garden? Hagamos cuentas: el abono de la hipoteca oscilaría en 20 mil pesos mensuales…

Otro ejemplo: necesitas ropa deportiva y tenis para hacer ejercicio, inscribirte al fit y comprar en esa tienda que adoras pero pones 18 meses… solo gastaras 15 mil pesos en equiparte y 4 mil de membresía anual, más un entrenador personal, esa es tu necesidad o solo una forma de creer que serás aceptado por personas con esa capacidad de vida, olvidándote pronto del ejercicio y el bienestar físico

Las tarjetas de débito vs tarjetas de crédito

Débito es el dinero que es tuyo y cuentas con él para necesidades programadas o inesperadas, tú decides como lo manejas, puedes usarlo para gasto corriente, o bien para solventar una emergencia, un programado o inesperado. No pagas interés, pero sí disminuye tu ahorro y presupuesto.

Crédito es dinero que no tienes, no es tuyo del todo, no lo has ahorrado, ni lo tenías presupuestado, es una deuda adquirida en base a la oferta o solicitud de un financiamiento, de la misma forma puede usarse para emergencias, oportunidades o gastos esperados, e inesperados, sin embargo lo pagarás con interés, en algunos casos hasta el 200 % o mayor a lo que recibiste. Corres el riesgo de afectar tu gasto corriente y tu presupuesto.

Tómalo en cuenta la Educación Cooperativa y Financiera te ayudan a mejorar tu economía; ¡Intégrate como socio a Caja Popular San Pablo y transforma tu vida!

Somos una cooperativa autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y obtendrás: servicios médicos y escolares, seguros de protección, desarrollo humano integral, promociones puntuales y crédito a tasas justas.

Durante el mes de febrero, que es el mes de aniversario de Caja Popular San Pablo, al hacerte socio con Parte Social de mil pesos y mil pesos en apertura de cuenta de ahorro, te llevarás de regalo una suscripción semestral a EL INFORMADOR y cuatro tarjetas de Círculo Informador con descuentos y beneficios.

*Lic. Psic. Marco A. Gamiño Navarro es Gerente de Comunicación Corporativa y Social de Caja Popular San Pablo SC de AP de RL de CV

Foto de la nota por Racool_studio - www.freepik.es