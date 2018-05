• Esta semana

Trump no merece bajo ningún concepto y por ninguna circunstancia el Premio Nobel de la Paz como infelizmente lo propuso el primer ministro de Corea del Sur, quizá intoxicado por algún elixir alucinógeno que le proporcionó el propio Trump o entusiasmado por el aparato montado para la reunión con el dictador de Corea del Norte. Qué bueno que ambos bandos logren reunirse, pues históricamente es una aberración que continúen separados dos segmentos del mismo país, como fuera el caso de Alemania. Pero de eso a que Trump merezca ese premio, por ninguna circunstancia. Mentiroso compulsivo, acosador de mujeres, tramposo, racista, inmoral y extorsionador de trabajadores y proveedores en sus dudosos negocios inmobiliarios, enemigo de la conservación racional del Planeta y de su cuidado climático, y además incompetente e inexperto para desempeñar dignamente la Presidencia de su país.

Sería el final del Premio Nobel si por una inverosímil circunstancia se le otorgara el mismo y un crimen de lesa humanidad, que jamás lo perdonarían ni las actuales generaciones de pensantes, ni las futuras generaciones de nuestro planeta.

ATALAYA

Trump, indigno del Premio Nobel

Tan siquiera pensar que existiera la posibilidad de que le fuera concedido a Trump el Premio Nobel de la Paz es un insulto para la más elemental inteligencia humana y un ataque a la ética pública, la moral y la dignidad humana, el que un individuo como él pudiera siquiera soñar en recibirlo. El dislate lo expresó el primer ministro de Corea del Sur, quizá entusiasmado por la posibilidad que las pláticas acordadas entre ambas Coreas se iniciaran y llegaran a tener el resultado de la unificación de Corea, cosa muy loable y que todos los que estén en su sano juicio desearían de corazón.

Pero de ello a pensar que Trump merece ese premio, existe una distancia más grande que la dimensión del Universo. Analicemos cuales son los méritos de Trump para recibir ese o cualquier otro premio serio o que se precie de serlo. Es un mentiroso compulsivo, The Washington Post le tiene registradas más de tres mil mentiras que ha dicho descaradamente desde que accedió a la Presidencia; es un empedernido acosador de mujeres y está acusado de violación por más de 15 mujeres quienes merecen todo nuestro respeto; está dirigiendo la Casa Blanca como un capo mafioso, como bien lo señala Comey en su reciente libro y exige lealtad absoluta a su persona. Está empeñado en destruir el equilibrio ecológico del planeta y apoya a las industrias más contaminadoras; sus personajes favoritos son los peores dictadores del planeta (Putin, Maduro, Erdogan, Duterte y Kim Jong-Il) y admira fervientemente a Hitler; en negocios ha sido inmoral y sinvergüenza, robando a trabajadores y proveedores; es racista como pocos y no duda en alabar a los que pregonan la supremacía blanca; ha logrado dividir dramáticamente a Estados Unidos con su retórica vitriólica; es enemigo furioso de la libertad de prensa y expresión y ataca irracionalmente a los medios de comunicación que no lo alaban incondicionalmente. Finalmente, está erosionando peligrosamente las instituciones democráticas de Estados Unidos. Estos y otros méritos parecidos no creo que sean suficientes para que reciba el Premio Nobel de la Paz.

Por Sergio López Rivera

REGIONES

Feliz 10 de mayo

Celebrar el Día de las Madres reconoce el linaje y la herencia de la que todos provenimos. Más que la genética recibida al ser concebidos y nacer a la vida, somos portadores de una cultura de interrelación con el mundo, un legado de aprendizajes y una perspectiva de la realidad que inevitablemente cambiamos a lo largo de las experiencias que vamos teniendo.

Disfrutar este día de las madres hace florecer mucho de lo mejor de cada quien. Como se quiera o se pueda sentir, este día es de reencuentro y aceptación. Son nuestras madres, por la vida que nos prodigaron en nuestras etapas iniciales, las que se reiteran como nuestras progenitoras a cada instante: inevitables como lo son nuestras abuelas.

Nacemos hij@s, crecemos a la madurez y así, puede ser que las decisiones sean de cada quien. Uno es en y con todos, por las madres. Y esto es digno de celebrar especialmente si cada quien llega a responder por sus actos, o sea, a ser responsable por las consecuencias que sus acciones provocan. Feliz día, feliz reencuentro con nuestros orígenes.

Por Margarita Camarena Luhrs

FILOSOFÍA COTIDIANA

Las más taimadas prostitutas

Anda circulando en las veredas de las redes sociales y sus chats, un video que muestra el diálogo entre un par de chavos sobre el actual proceso electoral y la devoción de un par de imbéciles por las mayores prostitutas que existen: las estadísticas y sus ENCUESTAS... ¡Prostitutas cabales, porque siempre le dirán al cliente aquello que desea saber adornado al calor y ritmo de sus $$$ recursos y ansias! Pero, sarcásticamente, como en el congal, NO siempre le corresponden, con su muy iluso “final feliz” esperado.

Que conste que el concepto de calificar como “prostitutas” a las estadísticas o las encuestas, no es novedad alguna. A quien primero le escuché tal calificativo fue a un preclaro e inolvidable gobernador jalisciense: don Alberto Orozco Romero; en las Tertulias Tapatías de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y vaya que don Alberto –como buen charlista– tenía estilo, para describir en finas palabras e insuperable buen humor, la más vívida secuencia. Para muestra basta un botón, cuando refiere la forma en que un charro mexicano describe el porte de su montura: “El caballo debe tener: orejas de ratón, cuello de cisne, pecho de mujer criando, cintura de señorita, ancas de viuda rica y… andar de no me digas a qué te dedicas”.

Y a eso de las estadísticas y las encuestas, como que no les concedía mucha fe, pues decía que como aquellas mujeres dedicadas al oficio más antiguo del mundo servían para mostrar lo que deseaba, quien las había mandado hacer, o aquel que las patrocinaba, con obvio interés en su resultado. Como bien lo expresara aquel estadista consumado, sir Winston Churchill: “Sólo me creo las estadísticas que yo, personalmente, he manipulado”.

Habría que tener siempre presente que las elecciones se ganan con votos y en su única jornada, y en ese momento, aún la(s) encuesta(s) más cara(s), conveniente e inflada: te servirá para una chin...

Revisemos la historia y hagamos la nuestra, pero con seriedad; que el viejito del arroz cocido ya es experto en perder, mientras al chamaco de la “panadería mixteada”, se le cruzan las levaduras propias con las ajenas: implorando por un “voto útil” cuando aún no estamos ni a mitad de la campaña... ¡En 50 días, pueden suceder tantas cosas!

Resulta paradójico escuchar en la reciente semana, una entrevista radiofónica con Pablo Gómez, uno de los fundadores del PRD, comentando la antítesis de ver celebrando el aniversario de su antiguo partido, al representante de la extrema derecha o la traición de López Obrador, al desmembrar dicho instituto político para crearse uno a la medida de su ambición personal. Además del típico semblante adusto, de la imagen del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ratificando lo anterior con respecto a Andrés Manuel, al tiempo de concluir que “si no pudo mantener unido un partido, dudo que pueda con los retos que implica comandar un país”.

El presente proceso electoral es, sin duda alguna, un reto histórico para todos y cada uno de los mexicanos. Y la decisión a tomar el primero de julio –sobre todo en el ámbito federal– merece un análisis detallado e inteligente. El personaje y su experiencia son lo principal, no los colores o partidos. No es verdad que hay sólo dos candidatos a la Presidencia de la República, son cinco y el respaldo que brindemos en el Poder Legislativo, a quien vayamos a elegir, tiene todo que ver con el futuro de México. La decisión debe ser personal y responsable, que nadie decida por nosotros.

Por Uriel Eduardo Santana Soltero

MERCADOTECNIA

Emprender con tenacidad y honestidad

El llamado tiene la virtud de responder a una necesidad social que quienes han sabido ejercerla. También con tenaz honestidad. Los ejemplos abundan como: el de aquel joven que por la noche ubicaba su camioneta para guisar y expender lonches bañados con la salsa, producto de su inspiración; al frente se ubicaba una institución de corte internacional competidora que desapareció. La tenacidad de aquel modesto emprendedor le condujo a la instalación que ahora es un restaurante con formalidad. Otro caso singular es de un emprendedor con giro de tortas ahogadas con múltiples expendios quien advirtió la posibilidad de ubicar uno en el mercado de productos mexicanos en California. Pero la dificultad fue la imposibilidad de fabricar o transportar el pan con las características originales que lo hicieron prescindir de su propósito; sin duda, ejemplo de respetable honestidad.

Dios nos guarde de la discordia.

Por Carlos Cortés Vázquez