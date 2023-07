Ebrard, “montado en su macho”

Ayer, al mismo tiempo que el ex canciller Marcelo Ebrard presentaba el plan Avanzadas Normas de Geolocalización (ANGEL) en materia de seguridad, que aplicaría en caso de llegar a la Presidencia de la República, donde se combinaría la última tecnología de Inteligencia Artificial con los casi 180 mil elementos de la Guardia Nacional y los 500 cuarteles que hay en todo el país, paradójicamente en Chilpancingo, Guerrero, unos tres mil pobladores de Mochitlán y Quechultenango se manifestaron, secuestraron un vehículo de la Policía estatal -conocido como “Rinoceronte”-, obligaron a replegarse a la Guardia Nacional y derribaron la reja principal de Palacio de Gobierno.

Ebrard, al ponderar el papel de la Guardia Nacional se preguntó: “¿Para qué se creó la Guardia Nacional? Para hacer valer la ley. La Guardia Nacional está entrenada para enfrentarse a la delincuencia”. Sin embargo, a la fecha no se ha hecho valer la ley y con el ejemplo de ayer en Chilpancingo. El ofrecimiento se escucha muy “hueco”.

Sin embargo, Ebrard es el primero de los precandidatos que no siguiendo las “recomendaciones” de no hacer campaña en tiempos prohibidos por la ley e ignorando las recomendaciones de su partido -Morena- de no hacer planteamientos generales de proyecto de Gobierno, ya está hablando de los mismos con detalles para en caso de concretarse la candidatura y posteriormente el triunfo en la elección presidencial.

Ayer mismo, después de la presentación de su propuesta de seguridad, Ebrard fue entrevistado en el estudio de Radio Fórmula por Joaquín López Dóriga donde, por supuesto, amplió su preocupación por el asunto de la seguridad y el aprovechamiento de los recursos de la Guardia Nacional combinado con la tecnología, también se le abordó sobre el tema más polémico que ha provocado desde su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores para dedicarse a recorrer el país para promoverse como precandidato, como fue su otra propuesta -en caso de llegar a la Presidencia- de crear la secretaría de la Cuarta Transformación y que al frente designaría a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente. “Yo creo que es un buen elemento, lo conozco desde hace muchos años, muy sensato. Y lo hice de buena fe, no con mala intención. La 4T tiene que permanecer, tiene que continuar. Tiene que darle seguimiento” a todo lo que se ha logrado, dijo Ebrard.

La creación de la secretaría puede tener una justificación para dar seguimiento especialmente a programas sociales, pero el nombramiento del hijo del Presidente y la frase “la 4T tiene que permanecer, tiene que continuar” es una “navaja de dos filos”. El positivo, porque puede estar dirigida para que se escuche fuerte entre los muros de Palacio Nacional para esperar “correspondencia” al guiño -que puede dar resultado-, o el negativo, que para el electorado de oposición al oficialismo sea la confirmación de que, aunque sea un político de mucha experiencia y con posibilidad de un cambio, no sea la mejor opción por “seguir montando en su macho” ligado a la figura de López Obrador. ¿Usted, qué opina?