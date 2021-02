¿Dónde hemos escuchado eso? 

El campeón mundial interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el californiano Ryan García, dijo a Stephen Smith, de ESPN: “Estoy tratando de averiguar mi próximo movimiento y dónde colocar esta pieza”, la faja mundial del CMB, la que conquistó tras derrotar al campeón británico, Luke Campbell. “No soy ingenuo al decir que no importa. Por supuesto, Teófimo importa. Lo que no importa son los cinturones. Llevo este cinturón, porque se ve bien. ¿No se ve bien? Me hace quedar bien”. Publicó Notifight.com.

Esta letanía la venimos escuchando desde los años 1990, o tal vez antes. Bob Arum, presidente de Top Rank, decía que los cinturones mundiales eran mera artesanía. Sus comentarios influyeron en Óscar de la Hoya, a quien promovió hasta convertirlo en campeón del mundo. Decía el abogado egresado de Harvard, que el “Golden Boy” no necesitaba de ningún cinturón de campeón del mundo para seguir siendo una auténtica figura del boxeo.

En 1999, De la Hoya dijo que no pagaría más en el futuro tarifa alguna estipulada por las organizaciones que rigen destinos del boxeo profesional.

“Si no hay organizaciones mundiales, ¿quién los representará para el campeonato?... pues nadie. El boxeo es un deporte de campeones, si no hay campeones, no hay boxeo”, comentó José Sulaimán, entonces presidente del CMB.

¿Quién dirige las acciones infantiles de “Canelo”?, publicado en Match el 18 de agosto de 2017 en EL INFORMADOR. Ese mes, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, calificó de infantiles e incongruentes las acciones que el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez había tomado contra el organismo y le pidió que se dedicara a entrenar y a pelear. Álvarez, avisó que el 16 de septiembre en Las Vegas, en su pelea ante Gennady Golovkin, no disputaría el título de peso medio del CMB y lo haría sólo por los de la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo.

“Lo único que ha hecho el CMB es apoyar la carrera del boxeador (Álvarez) en todos los sentidos, en su vida personal y profesional, y es incongruente”, dijo Sulaimán. “No sabemos qué está pasando, debe tener problemas o información equivocada y para el CMB no hay problema”, añadió. Publicó EL INFORMADOR. “Canelo” aún pertenecía al elenco de Golden Boy Promotions.

La palabrería de Ryan García es estrategia publicitaria de su promotor, Óscar de la Hoya, lo quiere en las grandes ligas, que ocupe el lugar de “Canelo”.

García es un muchacho de 22 años, con 21-0 y 18 nocauts, apenas inicia, es un tira piedras, no ha enfrentado a quien lo cale de a de veras. El británico Luke Campbell, pertenece a escuela de media tabla, cualquier boxeador de América, arriba de medio cachete, le gana. Y por ahí estaré atisbando.