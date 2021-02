Don Valentín y San Valentín, no es lo mismo, pero es igual.

Nunca como este fin de semana la celebración de los 479 años de fundada la ciudad de Guadalajara había tenido -desde mi particular punto de vista-, tanto significado, luego del luto que se vive en el mundo, nuestro país, estado y comunidades tras la pandemia que nos embarga, en la que miles de familias han perdido a uno o varios miembros de su familia y/o amistades. El aislamiento en que nos encontramos ha provocado, entre muchas otras cosas, la necesidad de darnos cuenta cuánta de la falta que nos hace la convivencia con nuestros seres más apreciados, y que mejor que conmemorar también también el natalicio de la figura señera que fue el doctor don Valentín Gómez Farías (14 de febrero de1781- 5 de julio de 1858).

Como un ejemplo de la enorme humanidad y compromiso social de este médico, educador, reformador y político -amén de brillante estudiante-, traigo a colación la actitud adoptada por el gran tapatío que fue Gómez Farías, pues cuando en el país se vivió la fiebre que le quitó la vida a una gran parte de la población, ordenó que una de las áreas de Palacio Nacional fuera adaptada como hospital, para que en el turno matutino él pudiera realizar sus tareas como Presidente de la República, y por la tarde trasladarse a atender a la población infectada por la fiebre, en su calidad de médico.

Es cierto, don Valentín fue un ser humano imperfecto, no fue un santo, pero sus hechos en todos los órdenes me conmueven, inspiran y me llevan a la reflexión de sus actos y sentimientos. Es por ello que reitero que don Valentín y San Valentín, no es lo mismo, pero al final de cuentas es igual.

sí, cuando de celebraciones se trata, el día de “San Valentín” se lleva las palmas en México y en buena parte de países del mundo, sobre todo porque se le relaciona con el “Día del Amor y la Amistad”, una importante necesidad humana, que al mismo tiempo da paso a trascendentes operaciones comerciales, mismas que hoy en día significan un “respiro” para miles de familias que gracias a esta festividad tienen la oportunidad de llevar el pan y la sal a sus respectivos hogares.

APUNTE

Se puede decir que los tapatíos somos afortunados por muchas razones, pero a propósito de los días y circunstancias que estamos viviendo, el contar con tres grandes celebraciones en un mismo día, no se presenta en muchas partes del mundo: Nacimiento de un prócer de la República Mexicana, de la estatura de don Valentín Gómez Farías; conmemoración del 479 Aniversario de la fundación de nuestra bella Guadalajara, y el “Día del Amor y la Amistad”.

Don Valentín y San Valentín, no es lo mismo, pero es igual.

