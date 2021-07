Discriminación en México: ¿cómo vamos?

Concluyendo el mes del orgullo, me surgió la inquietud de investigar cómo va México en cuestión de discriminación a nivel nacional.

Lamentablemente, puedo decir con certeza que las cifras que encontré derivadas del Conapred no son muy alentadoras y queda mucho por hacer. Cabe recalcar que no me enfoqué en estudiar meramente la discriminación hacia personas pertenecientes al grupo LGBT. Por el contrario, el siguiente escrito pretende establecer un panorama general de la discriminación en México en los últimos años.

Hatebase es un portal que colecta los reportes de personas alrededor del mundo sobre la frecuencia del odio en sus redes sociales. Según Hatebase, en el 2013 México ocupó el noveno lugar entre los quince países de los que se reportaban la mayor cantidad de mensajes de odio y discriminación en el mundo. De estos mensajes de odio, la mitad se encontraban encaminados hacia la etnicidad de las personas, el 26% hacia su nacionalidad, el 6.85% hacia su religión y el resto contra orientación sexual y clase social.

De la misma manera, según la Encuesta Nacional Sobre la Discriminación del 2017, elaborada por el Conapred, la CNDH y el Inegi, el 20.2% de la población de 18 años declaró que ha sido discriminada por su tono de piel, su forma de vestir, su religión, sexo, edad o condición de persona. Asimismo, el 53.7% de las mujeres mayores de 18 años declaró al menos un incidente de negación de derechos en lo últimos cinco años. A su vez, el 57.1% de las mujeres y el 49.3% de las personas indígenas opinan que en México sus derechos son respetados poco o nada.

Lo anterior significa que por lo general, varios mexicanos pertenecientes a un grupo en situación de vulnerabilidad no se sienten seguros de vivir en su país. Si bien esta discriminación estructural no nace de autoridades políticas, sin duda alguna sí se amplifica. Tomemos como ejemplo el caso de Donald Trump. Se estima que en el periodo que el polémico personaje estuvo a cargo de Estados Unidos, los crímenes contra personas pertenecientes al grupo LGBT aumentaron en un 86 por ciento.

Lamentablemente, estamos lejos de vivir en un país dentro del cual el acceso a los derechos sean parejos para todos. Considero firmemente, sin embargo, que la mejor opción que tenemos al momento de combatir estas manifestaciones discriminantes es el contradiscurso. Se debe hacer cada día más uso de las campañas que fomenten la diversidad, la inclusión de grupos en una situación de vulnerabilidad y el diálogo. Estando en un país con más de 127 millones de habitantes, es de esperarse que día con día incremente la diversidad. Debemos buscar que esta diversidad sea enaltecida y respetada, no suprimida ni discriminada sistemáticamente.