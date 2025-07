El día de hoy durante la ronda de preguntas de "La Mañanera del Pueblo", la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a condenar los comentarios racistas que una mujer lanzó en contra de un agente de la policía de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los hechos fueron grabados y subidos a redes sociales y el caso se volvió viral el pasado sábado 5 de julio bajo la etiqueta "Lady Racista".

En el video se observa a la mujer señalada empujar y amenazar a un oficial de la SSC CDMX. Al mismo tiempo lanza comentarios despectivos y racistas como "Odio a los negr*s como tú, los odio, por nacos. Odio a los put*s negr*s como tú, cul*ros".

En ese sentido, la Mandataria mandó su respaldo al elemento de seguridad afectado por esta agresión de corte racista al mismo tiempo que criticó el actuar de la señora:

"México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio. No se puede justificar las acciones xenofóbicas. También se hizo viral el caso de una mujer, que, con un racismo aberrante se dirigió a un policía de la CDMX. Esto hay que señalarlo: no xenofobia, no racismo, no clasismo, no discriminación", puntualizó. Al señalarse que la susodicha es extranjera, recordó que cualquier sujeto que desee vivir en el país debe respetar a los connacionales. "Deplorable. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos, entonces no sabía que era argentina, cualquier mujer u hombre que quiera venir a vivir a la Ciudad de México, o a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarnos", comunicó Sheinbaum.

Cuestionada sobre las acciones ante este tipo de actos xenofóbicos, recordó que la discriminación es un delito penal y las personas que cometan ataques de este tipo pueden recibir distintos tipos de sanciones. Sin embargo, hasta el momento la SSC CDMX no ha presentado ningún procedimiento en contra de la persona involucrada.

No obstante, tras el incidente, la mujer habría borrado sus perfiles de Facebook e Instagram.

