Dime de qué presumes y te diré a quién temes

En las últimas semanas hemos podido ver y escuchar la forma en que el Ejecutivo federal se expresa de todos aquellos que no coinciden con su forma de gobernar, y aunque afirma que no se trata de una cuestión personal y que no odia a ninguno de los que han lastimado al país en el pasado, sus palabras y pretendidos “chistoretes” acerca de ellos son cada vez más personalizados, pues si bien es cierto que durante sus ya largas campañas electorales se caracterizaba por decir “sus verdades tronantes” en contra de personajes que lo consideran como “un peligro para México”, ahora que representa al Gobierno de la República dedica demasiado tiempo a estarlos desmintiendo, e incluso a burlarse de ellos, pero nada de acciones legales.

Todo ello me hace reflexionar en el hecho de que cuando un gobernante, de cualquier signo o postura ideológica, dedica importante parte del tiempo, dinero y esfuerzo costeado por el pueblo para denostar a quienes se oponen a su forma de pensar y actuar, no solo evidencia que teme a quienes dice repudiar, si no que también ofende la inteligencia de sus gobernados al pretender engañarlos con frases y actuaciones ensayadas.

Las horas que dedica el Presidente a “informar a la población” en las sesiones mañaneras y a denostar a quienes representan y/o representaban a sus oponentes es cada vez mayor -empezó con una hora, hora y media y ahora hay días que la sesión se ha alargado hasta tres horas-, gracias a las “oportunas” preguntas de personas de algún medio de difusión, generalmente desconocido para los más, pero que el Ejecutivo aprovecha estratégicamente para responder, amenazar y bromear con los ex presidentes y otros personajes del sector empresarial y educativo, pero a la fecha aún no se tienen resultados concretos de cárcel para quienes aprovechan o utilizaron sus cargos e influencias para perjudicar el desarrollo del país.

Conforme evoluciona la administración, las posibilidades y los tiempos de actuación jurídica en contra de los corruptos prescribe -como en el sonado caso de su hermano Pío, quien fue evidenciado recibiendo millones de pesos de quien recientemente fuera uno de los funcionarios más encumbrados de su Gobierno-, sin que se den a conocer acciones reales en contra de la corrupción, antes al contrario, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, creado con “bombo y platillo”, ha demostrado ser otra ventanilla de corrupción.



Si de verdad existe una campaña para penalizar y erradicar los actos de corrupción de funcionarios públicos y de sus cómplices de cualquier sector de la sociedad , se tiene que demostrar con hechos…pero “el buen juez por su casa empieza”.

