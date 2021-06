Dilema, ¿apoyo político o embargo?

Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 desde Estados Unidos se inició el fustigamiento y una serie de sanciones para aislar a Cuba con la intención de que fuera la palanca para terminar con el nuevo régimen revolucionario que se había posesionado en la isla. Pero después de meses de presiones sin resultados, el 3 de enero de 1961 -pocos días antes de terminar su administración- el presidente Dwight D. Eisenhower decide romper relaciones diplomáticas con el país caribeño. Y a solo tres semanas de tomar posesión de la presidencia -el 7 de febrero- John F. Kennedy fue más allá y declaró el bloqueo unilateral con la asistencia del Congreso. Era obvio el motivo, los nexos de los revolucionarios con la Unión Soviética -hoy Federación de Rusia- que veían como una amenaza para la región.

En días pasados, en el seno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con una abrumadora mayoría se aprobó la resolución que exige poner fin al embargo por parte de Estados Unidos que ya cumple los 60 años y que se ha convertido en el más prolongado de la historia. En la votación 184 países dieron el sí para la resolución, con el no de Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Colombia (?), Ucrania y Emiratos Árabes. Resolución que es simbólica, porque el embargo no terminará con ese documento, a menos que salga del Consejo de Seguridad de la ONU, tema que no está en la agenda del futuro inmediato, como tampoco lo está en el espíritu del presidente Joe Biden, quien lo estableció muy claro desde su campaña al señalar que “Cuba no es una prioridad”. En las primeras semanas de su administración prometió revertir algunas medidas impuestas por Donald Trump, pero insistió en que Cuba “no ha hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos”.

El día de la aprobación de la resolución de la ONU Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, envió un mensaje donde hablaba de “¡Contundente victoria!. El discurso imperial cínico, mentiroso y calumnioso es tan inmortal, descarado y obsoleto como lo es el criminal bloqueo...”

Uno pensaría que Cuba debería estar -como sucede con otros países con tendencias, filosofías, formas, inclinaciones, predicciones o simpatías por determinado sistema de gobierno- en el ‘concierto comercial internacional’ y no ser motivo de un bloqueo tan severo al que se enfrenta. Sin embargo, en Estados Unidos el obstáculo, más que el tipo de sistema de gobierno en Cuba, está relacionado con la política interna norteamericana.

En Florida radican alrededor de millón y medio de cubanos -en su mayoría exiliados y sus familiares-, y es el tercer estado con mayor número de votos electorales (29) después de Texas (38) y California (55). Históricamente Florida ha votado siempre con el ganador de las elecciones presidenciales desde 1924, con excepción de dos ocasiones -la pasada fue una de ellas-. Es uno de los estados péndulo de la elección y por eso su importancia. Así que el dilema de Biden - así como sucede con los presidentes desde el inicio del embargo hace 60 años- es perder el apoyo de la comunidad cubana o la posible continuidad en la Casa Blanca. ¿Usted, qué opina?.

