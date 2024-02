Diferencias entre Xóchitl y Claudia

La única coincidencia de ambas es que las dos quieren la Presidencia de México, así que vamos a ver sus diferencias entre las dos candidatas, ya que el candidato de Movimiento Ciudadano no pinta en el proceso, pues la ciudadanía ni sabe quién es ni conoce su nombre, así que en la campaña conoceremos las propuestas de Xóchitl y Claudia para comparar sus puntos de vista y que las conozca bien el electorado y decidan su voto razonado.

Hay que partir de que la próxima contienda electoral y lo que decidamos no será entre dos personas, sino entre dos modelos de país, ya que Xóchitl pretende emerger y Claudia que subsista su tan cacareada cuarta transformación, concentrada en una sola persona y Xóchitl busca un modelo de Gobierno de coalición, en el cual se incluyen a los partidos políticos y a la ciudadanía.

La principal diferencia entre ambas es a quien representan, Xóchitl representa el futuro, un gobierno de coalición plural y Claudia representa al Gobierno autoritario de López, unipersonal y que definitivamente no logró lo que se proponía; ella dice que quiere la continuidad, vemos que su campaña no despega por su falta de carisma, siempre a la sombra de López y haciendo todo lo que le ha dejado de tarea, no tiene peso político propio, veo que al bajar la aceptación de López también ha bajado la de Claudia.

Claudia aparte de ser una admiradora del asesino y comunista Che Guevara, al cual Fidel desterró de Cuba y Claudia le hizo un monumento en la Ciudad de México cuando estuvo a su cargo, está prometiendo la continuidad del actual Gobierno, pero cuál será la continuidad que ofrece, ¿la de la seguridad pública?, que ha sido el peor sexenio en este rubro con la cantidad de violencia, secuestros y asesinatos en la historia de México y que López acaba de declarar que no le ajustó el tiempo para pacificar el país y acabar con la violencia, pero que si se continúa con su misma política se logrará acabar con la violencia “me canso ganso”, ¿usted le creería?

Promete también seguir con la honestidad de este gobierno, el cual está plagado de abusos y malos manejos y vemos una gran deshonestidad, ¿seguirá también con obras faraónicas? Hemos visto que no han servido como se prometió, al tener una refinería que no refina, un aeropuerto subutilizado por no tener el reconocimiento de los usuarios y un Tren Maya que aparte de deforestar el sureste no ha podido demostrar su utilidad, ya que por sus fallas no ha convencido, aparte vemos la opacidad con que se construyeron las obras, ¿esta es la continuidad que ofrece? y así podemos seguir, ya que ofrece inseguridad, falsedad, impunidad y mediocridad.

Xóchitl nos dice que en seguridad “hace falta inteligencia, tecnología y mano firme”, ya debemos de quitarnos el “abrazos no balazos”, reconoce que enfrentar al crimen organizado no es tarea fácil, pero con el uso de la inteligencia, tecnología y mano firme se podrá lograr y recuperar la paz que se ha perdido en México, ya que los mexicanos nos estamos acostumbrando a vivir en la violencia, lo que no debemos dejar que suceda.

En materia de salud, Xóchitl propone restablecer el seguro popular, que estaba funcionando, quiere rescatar el sistema de salud que en este sexenio se desarticuló totalmente, mantener los programas sociales, aumentar la pensión del bienestar, entregándose a partir de los 60 años.

Propone también la desmilitarización paulatina de la Guardia Nacional la cual deberá contar con mando civil y retirar muchas de las concesiones que este gobierno de López les ha dado a los militares, como puertos, aeropuertos, aduanas, refinería etc., ya que no han dado los resultados esperados y creado nuevos problemas, quiere regresar a los militares a sus cuarteles lo cual por supuesto no será fácil y además pretende reforzar a las policías municipales.

Como ven, hay grandes diferencias que los ciudadanos debemos de valorar para tomar la mejor decisión en las próximas elecciones y asegurar el futuro de nuestro país que tanto queremos, vuelvo a repetir lo dramático que es la inseguridad en México.