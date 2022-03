Diego Petersen: Un problema llamado Gertz

López Obrador nunca quiso un fiscal independiente; Alejandro Gertz Manero no tuvo inconveniente en no serlo y prefirió convertirse en un brazo golpeador del presidente. El fiscal a modo que fue funcional para la llamada Cuarta Transformación es cada vez más un dolor de cabeza.

Difícilmente podríamos imaginar un peor fiscal que el que tenemos. No solo no ha hecho su trabajo, no ha perseguido -sea por convicción o por instrucción- al crimen organizado, no ha mejorado el funcionamiento de la Fiscalía ni ha disminuido la impunidad, esa que cada mañana nos dicen que ya se acabó. Lo que sí ha hecho es perseguir a quien el presidente le ha pedido, a cambio de que el presidente lo deje perseguir a quien él quiere. La justicia se hace en Palacio, desde donde se dicta la agenda de la justicia, y desde el escritorio del fiscal por motivos personalísimos.

Este pacto, que en principio parecía muy funcional, le está saliendo demasiado caro a la llamada Cuarta Transformación. La ineficiencia del fiscal es solo comparable a la cauda de escándalos en los que está metido y los conflictos que ha generado. El presidente quiso enviar el mensaje de que en la Fiscalía mandaba él llevando al fiscal a la Mañanera, como si se tratara de un funcionario más del gabinete, y le dio órdenes veladas e instrucciones concretas. El fiscal las acató sin hacer gestos. Ahora es el propio López Obrador el que tiene que cuidar a Gertz y cargar con el costo de sus conflictos y sus actos de corrupción.

La filtración desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los movimientos millonarios del fiscal, usando las cuentas de la Universidad de las Américas cuando era rector, y las grabaciones donde hace referencia al proyecto de la Corte sobre un asunto donde él es parte interesada deberían ser suficientes para que el presidente pidiera su destitución. Pero no va a suceder. El presidente seguirá cargando con los problemas y corruptelas de Gertz a cambio de mantener un fiscal a modo, que investigue y persiga a quien él diga, pero sobre todo que no investigue ni persiga a los cercanos al presidente.

¿De qué tamaño es la factura?, ¿cuánto cuesta a la 4T tener al fiscal “autónomo” comiendo de la mano del Ejecutivo? Eso dependerá más de la oposición, la externa, pero sobre todo la interna, que del propio López Obrador. Santiago Nieto, ex titular de la UIF, mandó mensaje de que tiene con qué atacar y el senador Monreal ya olió la sangre.

Esto apenas comienza.

diego.petersen@informador.com.mx