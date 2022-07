De todas las promesas e ilusiones del presidente López Obrador, dos le han sacado canas verdes: seguridad y salud. El equivalente al abrazos no balazos en salubridad es la promesa de un sistema de salud como el de Dinamarca. Un sistema que, por cierto, nadie sabe bien a bien cómo es. Lo único que sabemos es que en el ranking de la OMS aparece en el lugar 34 y México está en el 61. Nadie puede acusar al presidente de haber ofrecido un jardín de rosas, pero sí al menos una mejora sustancial.

Este fin de semana López Obrador prometió, por cuarta vez, que ahora sí cambiará el sistema de salud y que su proyecto de Salud Bienestar dará resultados. En los dos años y meses que quedan a la administración difícilmente se pueden hacer cambios sustanciales en un sistema de salud. Sobre todo, si los primeros años del sexenio lejos de mejorar empeoramos. De acuerdo con la encuesta Ingreso-Egreso de los Hogares del Inegi, el gasto en salud de las familias creció 40 por ciento de 2018 a 2020.

Sin duda la pandemia del coronavirus es uno de los factores por los que el sistema de salud no ha podido mejorar y que obligó a las familias a destinar mayor parte de su gasto en medicinas, pero está muy lejos y sería un error pensar que se trata del único o incluso del principal factor del deterioro de los servicios de salud. Hay al menos otros tres factores que lo explican: el desabasto de medicamentos por la centralización del sistema de compras; la inoperancia del sistema de Salud Bienestar que sustituyó al Seguro Popular y la falta de políticas claras y liderazgo en el sector.

Los dos primeros factores están muy diagnosticados: no se logró comprar medicinas más baratas, solo se compraron menos medicinas, y Salud Bienestar terminó siendo un programa adosado al IMSS. El tercer factor, la falta de liderazgo y de claridad en las políticas de salud es lo que impide ya no solo que se puedan corregir los errores de los primeros años sino impedir un mayor deterioro. El secretario Jorge Alcocer no está tomando las decisiones. Las políticas y el sistema de salud lo traen en los hombros el subsecretario Hugo López-Gatell y el director del IMSS, Zoé Robledo. La instancia que debería tomar decisiones, el Consejo General de Salud, se ha vuelto inoperante por las grillas internas y las acusaciones de corrupción entre sus miembros.

No basta con hacer promesas. Si el presidente no hace cambios en la estructura, del secretario para abajo, la herencia será un sistema de salud peor que el que recibió y, peor aún. sin haber erradicado, como tanto pregonó, la corrupción.

Salud es el otro coco del presidente.

diego.petersen@informador.com.mx