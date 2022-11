Los dos bandos dicen defender la democracia. Los dos bandos descalifican al otro con argumentos clasistas, racistas y autoritarios. Ambos lados de la mesa han dejado de escuchar: el insulto es lo de hoy. Tan clasista es llamar ignorantes a los seguidores de López Obrador (un argumento que, por cierto, suele venir acompañado de un profundo desconocimiento de los procesos democráticos) como llamarles “blanquitos” y decirles “qué bueno que van a salir a tomar el sol” a los que fueron a la marcha en lugar de argumentar por qué y desde dónde una elección de consejeros mediada por los partidos es mejor que una hecha por mayoría absoluta en el Congreso, que es a fin de cuentas lo que se considera una amenaza a la autonomía del INE y que es lo que sacó a la gente a la calle.

¿Fueron muchos o pocos los que marcharon el día de ayer? Muchos, muchos más de los que López Obrador y sus huestes hubieran querido. En el desprecio y la descalificación apostaron porque la movilización sería una muestra de debilidad de los opositores. No lo fue. Sin embargo, fueron menos, muchos menos de los que la oposición necesita para estar en la pelea. Para efectos de la reforma electoral, la presencia de los diputados del PRI es un mensaje de que en esta ocasión no le darán sus votos a López Obrador, con lo cual la marcha cumple su cometido. Si lo medimos como el inicio de un movimiento opositor de cara al 2024, es claro que falta músculo, que con eso no es suficiente para derrotar a Morena, que a diferencia de la oposición sí tiene candidatos, tiene el Gobierno federal con sus programas sociales y 21 gobiernos estatales.

El “éxito” de la marcha no significa que el INE esté fuera de amenazas. Todo parece apuntar a que la reforma electoral tal como la planteó el Presidente ha sido conjurada, no así las batallas presupuestal y por el nombramiento de cuatro consejeros. Los cuatro mil 500 millones que le quitaron al INE lo van a meter en problemas de operación que le generarán desgaste. No hay vuelta de hoja. El momento más crítico vendrá hacia el mes de marzo, cuando tengan que elegir a cuatro nuevos consejeros. Si se hiciera con la lógica y método de los últimos años, Morena tendría que proponer dos, el PAN uno y el PRI otro. Pero sólo puestos no es suficiente para el Presidente, pues no le da la mayoría que quiere y necesita, por lo que lo más probable es que veremos una batalla sumamente desgastante para el INE.

En lo dicho, lo más complicado de construir una democracia es la falta de demócratas.

diego.petersen@informador.com.mx

Diego Petersen Farah