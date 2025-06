En una reunión de antropólogos, en realidad la gran mayoría antropólogas, cubanas, francesas y mexicanas, hace cerca de diez años, una de las europeas preguntó a sus colegas habaneras cómo se medía la pobreza en su país. La respuesta fue contundente: en Cuba la pobreza no se mide porque no hay pobreza. Las francesas y mexicanas cuestionaron la afirmación. Bastaba dar una vuelta por las calles de La Habana para saber que aquello no era tan cierto. Ante la evidencia, una antropóloga isleña insistió en que todos los cubanos tenían derecho a la salud, a la vivienda y a la alimentación y, por tanto, no había pobreza.

—¿Y qué pasa si una casa se cae, como muchas de las que vimos en el centro?

—Bueno, esa familia se va a un galpón (barraca) y, pues, lo más seguro es que allá se quede porque no hay materiales para reconstruir la casa.

—La gente se queja de falta de medicina.

—Bueno, sí, la salud está asegurada, pero medicina sí que no hay.

—Las tiendas de alimentación donde la gente paga con la libreta están vacías.

—Sí, es que el bloqueo ha sido muy fuerte y no hay mucha comida para la gente.

En síntesis, el reparto de la escasez es tan equitativo que no tiene sentido medirlo.

La desaparición del Consejo Nacional de Evaluación, Coneval, el organismo encargado de medir la pobreza y evaluar las políticas públicas en México, apunta hacia un absurdo similar. Según los diputados, será el INEGI el encargado de estas mediciones, pero eso no va a suceder porque el Instituto se dedica a producir información puntual y específica, no a hacer evaluación de política pública. No está lejos el día en que nos digan que en México no hay pobreza porque todos tienen derecho a la salud, aunque acá tampoco haya medicamentos ni capacidad de atención. Que con la nueva política del Infonavit todos los mexicanos tienen derecho a la vivienda, aunque no haya. Que en México no hay pobreza alimentaria porque todas las familias reciben programas sociales, aunque no les alcance para comer. Como por arte de magia, lo vamos a ver en los próximos años: con la desaparición del Coneval va a reducirse sustancialmente la pobreza en México y el Gobierno va a presumir este cambio en la estadística como un gran triunfo de la Cuarta Transformación.

Así como no hay duda de que los programas sociales han llevado dinero a las familias mexicanas, igual de cierto es que los hogares gastan cada día más en salud privada, pues los servicios que brinda el Estado, esos a los que todos en teoría tenemos derecho, son cada día más escasos y malos. Si no se controla la inflación, si no hay más y mejores servicios de salud, la reducción de la pobreza quedará, como en Cuba, solo en un bonito combate estadístico, donde el INEGI será el aparato legitimador.

Salud.