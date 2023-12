El gobernador Enrique Alfaro se mostró enojado cuando le preguntaron sobre el Samuelazo: “No voy a hablar de ese tema. Lo que tenia que decir ya lo dije hace meses”, respondió a los insistentes reporteros (insistente y reportero es pleonasmo, así es nuestra chamba). Aunque ese suele ser su estado natural, tiene razón Alfaro en estar enojado: las pifias de Samuel apoyadas por Dante pueden costarle caro a los naranjas en todo el país, y particularmente en Jalisco que es donde gobiernan y por lo tanto tienen algo que perder. El senador Clemente Castañeda, prudente como es, dijo que la culpa es de todos, dejando claro, primero, que sí están metidos en un berenjenal, y segundo, que en los diez días que duró la fosfocampaña todos estaban felices; ellos también se la creyeron.

Competir para gobernador y presidentes municipales sin el paraguas de la campaña a la Presidencia de la República le va a complicar las cosas a Pablo Lemus, sin duda, pero lejos está de ser una herida mortal.

El panorama para los locales cambiará radicalmente dependiendo quién sea el candidato. Si es Dante Delgado, tanto Pablo Lemus como Juan José Frangie y Verónica Delgadillo se van a plegar y harán campaña con el jefe, aunque les pese electoralmente. No es el mismo caso si la candidata es Patricia Mercado, una mujer liberal, impulsora de la agenda de libertades y derechos, particularmente el derecho al aborto, y abiertamente socialdemócrata que nada tiene que ver con los perfiles empresariales de Lemus y Frangie. Sin embargo, y aunque parezca una contradicción, el perfil más complicado de procesar sería el del diputado Jorge Álvarez Máynez, identificado con Rafael Valenzuela, el artífice de la campaña fallida de Samuel y con quien el gobernador Alfaro tiene hoy una muy mala relación. En este caso no sería extraño que el alfarismo jugara por su cuenta. De hecho, la campaña negra (no es valoración moral, es descripción cromática) que llama a votar por Lemus y Xóchitl salió de las filas naranjas y como hemos dicho, no sería la primera vez que lo hagan, pues en la elección del 2012 los panistas se aliaron con MC en la fórmula Vázquez Mota-Alfaro.

En una elección cerrada como la que se avizora en Jalisco no tener una campaña paraguas, y, sobre todo, tener tensiones internas, puede ser la diferencia. Hoy por hoy lo único que le queda por defender a Movimiento Ciudadano en el 2024 es la gubernatura de Jalisco, y la selección del candidato a la Presidencia de la República debería estar en función de mantener esa posición. Pero si algo nos enseña la historia, una y otra vez, es que en política los egos matan la inteligencia.

