Diario de un snob

*Recordando los famosos libros de texto oficiales.

*Se realizaron tirajes por millones de ejemplares y hoy rara vez se encuentran.

*La imagen principal fue parte de un lienzo del tapatío Jorge González Camarena.

Durante la brillante gestión del entonces carismático presidente ADOLFO LÓPEZ MATEOS en 1959 fue que se tuvo la feliz idea de crear LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, con el fin de que los estudiantes de las escuelas primarias de todo el país no tuvieran pretexto alguno para no tomar el hábito de la lectura y de paso acabar con el analfabetismo que aun ya en esa época moderna aún existía (como existe hoy todavía, pues lectores sigue habiendo pocos en México). De tal forma que con AGUSTÍN YÁÑEZ como Secretario de Cultura y un notable grupo de escritores de altos vuelos se formó la Comisión. El cartel lo integraban MARTÍN LUIS GUZMÁN y JUAN HERNÁNDEZ LUNA como presidente y secretario de la misma. Les seguían como vocales ARTURO ARNAIZ Y FREIG, ALBERTO BARAJAS, JOSÉ GOROSTIZA, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ Y JESÚS ROMERO FLORES. Los representantes de la opinión publica lo fueron JULIO SCHERRER GARCIA, RÓMULO O’FARRILL, JOSÉ GARCÍA VALSECA y MARIO SANTAELLA. Y un destacado grupo de colaboradores pedagógicos de notable alcance. No recuerdo del todo si se realizó un concurso entre muy buenos pintores para que el diseño de la portada se ilustrara con la obra del artista ganador. El jurado se decidió por un cuadro del tapatío JORGE GONZÁLEZ CAMARENA y que representa a la nación mexicana avanzando hacia el impulso de su historia con el triple empuje: cultural, agrícola e industrial que los da el pueblo. Las ilustraciones y viñetas de las páginas interiores corrieron a cargo de otro importante grupo que con un insólito buen gusto crearon páginas bastante sencillas y a la vez de un gusto hasta exquisito. Hoy en día con todo y la tecnología sería punto menos que imposible realizar semejantes libros y en tan altísimos tirajes pues estamos hablando de un millón de ejemplares de un solo título, pero claro, los niños POPIS preferían libros como ROSAS DE LA INFANCIA por estar editado en un papel más fino que estos que nos ocupan. No sé cuántos años ni cuántos millones de libros se editaron de tan singular y muy completa selección de volúmenes entre las materias que se impartían entonces y, cuya portada (que a medio curso ya lucía descuadernado) se nos quedó grabada por siempre. Vaya, aquí un HOMENAJE al sencillo libro de texto que los niños de TODAS las clases sociales de todo el país recibíamos por estas fechas septembrinas. Pobres y ricos por igual. Hoy como aquella canción de CRI CRI, “La Muñeca Fea”, estos bellos volúmenes permanecen en el desván de los olvidos... si no es que la mayoría desaparecieron para siempre jamás... Y POR HOY COOORTE.

Fuera o no el “Mes Patrio” todos los días lunes en todas las escuelas y colegios se realizaban los honores a la Bandera, con un aire de gran solemnidad que nos aburría a la mayoría del alumnado. Pero era gravísima falta el no llegar a la ceremonia y !ay de aquel que no guardara la seriedad debida! Para eso estaba la “Seño” (y que hoy les llaman “miss”) o el Profe para, regla en mano, asestar una buena dosis de regletazos a los mal portados al llegar al salón de clases… ¡Distintas formas de educar pero que funcionaron por siglos! CORTESÍA / F. Partida