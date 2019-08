Diario de un snob

*Exquisita exposición sobre el vidrio soplado de Odilón Ávalos.

*Se inauguró este pasado jueves en “Casa Clavigero”.

*Una expo a no perderse.

*La Soledad en San Pedro Tlaquepaque, enclave de elegantes acontecimientos.

Y si bien las nuevas generaciones no saben dónde queda el Centro de esta Guadalajara... Mucho menos debe saber dónde se ubica el Santuario de La Soledad en pleno San Pedro Tlaquepaque. Y me refiero claro está, a los “millennials” de doble apellido compuesto que lastimosamente como MEDIO MUNDO o MUNDO Y MEDIO de todas clases sociales viven a través de sus teléfonos dizque inteligentes. La manipulación y desinformación está llegando a un punto peligrosísimo “of no return” ante esta situación al menos en los buenos colegios de la Costa Este norteamericana (como los muy tradicionales que se hacían llamar “The Seven Sisters” para chicas por tratarse de siete institutos uno más elegante que otro donde se han venido educando por generaciones las hijas de los potentados neoyorquinos o bostonianos, ya prohibieron el uso absoluto de dichos teléfonos. Un buen ejemplo de esta clase de colegios lo es VASSSAR que ha tenido como alumnas a las hermanitas BOUVIER, transformadas después en Mrs. KENNEDY-ONASSIS y la menor en la princesa RADZIWILL y hoy Mrs. ROSS (fallecida recién en febrero). Así pues este colegio como los demás y sus pares masculinos han exigido ya poner un alto ante el peligro que estaba/está resultando el que herederos de grandes fortunas y apellidos idiotizados ante la tecnología no hereden el conocimiento, la clase, el estilo, el saber conversar o el leer. La explicación que han dado todos los buenos institutos ha sido genial... snob pero genial: “Its soo very middle class to use this kind of devices”. Ante esto los chicos y chicas han tenido que retomar ciertas formas de la educación tradicional, liberal pero en alguna forma siguiendo los planes de estudio con los que crecieron/crecimos los que hoy tenemos 45 a 60 años de edad. El Santuario de LA SOLEDAD fue sede de elegantísimos matrimonios, bautizos y demás ceremonias religiosas de entre la aristocracia tapatía del S. XIX y XX (inolvidable y fantástica la boda de una de las Chapuy Palacios hace años)... sobre todo si estos se llevaban a cabo en las famosas TEMPORADAS EN SAN PEDRO antes de que se usara vacacionar en la playa o en Chapala. Así pues los tres meses del verano Guadalajara se vaciaba y todo mundo se trasladaba a la más fresca villa de San Pedro (ciertamente tiene o tenía un microclima) a practicar el “dolce far niente” y el chismorreo entre bailes, tertulias, tés, días de campo, tamaladas, serenatas o reuniones para jugar a las famosas CHARADAS… la rapidez de los tapatíos para responder o para decir con gracia ciertas palabras las aprendió MARÍA FÉLIX precisamente aquí en esta Guadalajara, en una época en que efectivamente los nacidos en este lado del paraíso tenían ingenio y lo practicaban. Hoy aquí como en el resto del mundo nadie interactúa o se mira a los ojos y ese don de la conversación con gracia estas a punto de perderse... Para concluir a no perderse la expo de vidrio soplado que don ODILÓN ÁVALOS en su factoría de la calle de Catalán abriera por 1903 y después en la propia villa de San Pedro donde ha subsistido la tradición de este exquisito arte en su mayoría producido por artesanos anónimos. La calle Catalán es hoy Av. Revolución para los no informados. P.D. la pasada semana en esta misma columna anotamos como actor principal de la célebre cinta LOLITA a DICK BOGARDE... corregimos, el estupendo actor que se deja seducir por la bellísima SUE LYON en la cinta lo fue JAMES MASON… Una disculpa a nuestros lectores que han venido siguiendo nuestra temática sobre el cine en auténticos CINES… Se dice que las salas desaparecerán cosa que dudamos... Entre tanto, seguimos a la espera de una buena sala en donde estuviera el CINE DEL ESTUDIANTE o en cualquier otra zona céntrica... Y por hoy COOORTE.

El Santuario de La Soledad en el corazón de San Pedro continúa siendo una de las iglesias más aristocráticas de la hoy extensa Guadalajara. Allí se casaron infinidad de parejas de los más elegantes apellidos del siglo antepasado, en su pila bautismal recibieron las aguas lustrales hijos de las familias más connotadas de la época... Y de igual forma guarda esta bella iglesia restos de notables personajes que figuraron por su don de la caridad al prójimo. En este verano recordamos aquellas famosas “temporadas en San Pedro”, cuando la ciudad se vaciaba y se mudaba a la entonces Villa de Veraneo. CORTESÍA / F. Partida