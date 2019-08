Diario de un snob

* ¿Qué fue de Marisol?

* Sin duda, la más famosa estrella que dio España.

* Con su primer film “Un rayo de luz” nació el mito.

* ¿Infancia es destino?

Si “Infancia es destino” o, si no lo es... muchas veces el lugar donde se es originario o donde se vive la niñez, definitivamente que debe de influir muchísimo en la personalidad, carácter, éxitos o fracasos del común de los mortales. ¿Qué hubiese pasado si MARÍA FÉLIX no hubiese vivido su niñez en Guadalajara? ¿Acaso hubiese llegado a ser la máxima estrella como realmente lo fue?... O si la aún muy joven GRACE KELLY no hubiese filmado la cinta “Para atrapar al ladrón”, en plena Costa Azul francesa dirigida por ALFRED HITCHCOCK, ¿el Príncipe RAINIERO DE MÓNACO podría haberla conocido y convertirla en princesa?... En realidad no hay nada escrito y la fama o fortuna pueden llegar de cualquier forma ya sea por talento como por belleza, o el medio en el cual se pudiese desenvolver, ya sea malo, bueno o regular. Así pues en 1959 el director hispano MANUEL GOYANES descubre en un corral de una zona humilde de Málaga a una pandilla de niños donde destaca una pequeña de ojos azules por su salero, simpatía y voz. Casi sin pensarlo dos veces entabla un arreglo con los papás de la niña PEPA FLORES para llevársela a Madrid casi con lo puesto. Con la seguridad de que iba a ser un bombazo no escatimaron en transformarla en cosa de semanas en rubia, le eliminan el acento barriobajero andaluz y la vuelven a través de modistas, peluqueras, profesores, etc... En una niña distinta y lista para filmar su primera cinta “UN RAYO DE LUZ”, eso sin perder su gracia natural y espontaneidad. Solo en Madrid las primeras semanas de estreno hubo más de dos millones de espectadores. Aquí en México en donde se estrenó casi alternadamente el éxito fue similar y todos los niños hacían cola en los cines por ver a la nueva estrella. Por su interpretación gana el premio a la mejor actriz infantil en LA MOSTRA DE VENEZIA. Le siguen “HA LLEGADO UN ÁNGEL” en 1961 y su fama llega a tal punto que aparece en dos ocasiones en el SHOW DE ED SULLIVAN en los USA. Y a la vez comienza a grabar discos los que se distribuyen y se convierten en grandes hits. En 1962 filma “TÓMBOLA”, extendiendo su fama a Sudamérica con el film “MARISOL RUMBO A RÍO” en 1963 y mientras se estaban inventando a ROCÍO DURCAL como figura MARISOL estrena “LA NUEVA CENICIENTA” en 1965 teniendo como contrapartes al bailarín ANTONIO y BOB CONRAD famoso actor gringo que coloca al mismo tiempo que MARISOL un mismo tema “Me conformo” que las radiodifusoras de medio mundo programan a todas horas. Poco después CONRAD filma aquí en Guadalajara con otra niña prodigio como lo fue EVITA MUÑIZ y con ALICIA BONET. Sin duda, esta invasión española fue una especie de la NUEVA OLA INGLESA en cuanto a música. Después de seguir colocando películas en cartelera y llenando los cines además de MARISOL apareció ROCIO DURCAL para sin disimulo hacer franca competencia a la adorable ANGÉLICA MARÍA. No tardaron en aparecer KARINA... Las gemelas PILY Y MILY... MASSIEL... mas sin embargo el fenómeno de la rubia de ojos color de mar seguía en ascenso hasta convertirse en una mujer de extremada belleza y sin proponérselo se vuelve una sex symbol. Aquí comienza la tragedia pues empieza a sufrir acoso tras acoso y le explotan sin pagarle sus regalías muy de acuerdo a la oscura época franquista quien en un inicio la trata como una muñeca de trapo. Iniciaron con ella una época de merchandainsing pues en todo el mundo se vendían toda clase de artilugios con su imagen .Tras hacer unas pruebas fotográficas desnuda para un cinta programada con ALAIN DELON y en plan profesional estas fotos no se utilizan y sin su autorización se llegan a publicar en 1979 en la revista INTERVIU casada ya con CARLOS GOYANES... hastiada del régimen franquista tomo como revancha los desnudos a su infancia robada y haber servido de entretención y como una apología a la libertad y al fin de tan represiva época. Se casa después con el bailarín ANTONIO GADES con quien procrea tres hijas y después de filmar “CASO CERRADO” en 1985 desaparece y no es vuelta a ver en público por años. Se olvida de la que fuera MARISOL y recobra su nombre de PEPA FLORES. Apenas hace unos meses la influyente revista VANITY FAIR da con ella y entrevista a grandes personajes de la época sin lograr dejarse entrevistar, pero ya más reconciliada con su pasado y con la imagen inmaculada que hicieron de ella sin duda la MÁS grande estrella de España. Actualmente vive en Málaga, su ciudad natal, en un estilo de vida holgado pero sobrio y como pareja un italiano con quien lleva una estupenda relación sin dejarse ver, ni en sociedad y menos en el mundo del espectáculo. Una manera de recobrar los años robados de su infancia y adolescencia... y sea como fuera y aun cuando no se consiguen en el mercado sus películas, continúa siendo el objeto de culto y un mito. Los que fuimos niños en los 60’s y fuimos testigos del éxito de la gran MARISOL no podríamos hoy en día explicar el fenómeno que constituyó en todo el mundo hispano o no, sobretodo más difícil de comprender al no contar entonces con las exageradas redes sociales de hoy en día que las más de las veces distorsionan la realidad... por hoy ¡Cooorte! Ya continuaremos.