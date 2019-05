Diario de un snob

* En el centenario luctuoso del Amado Nervo.

* Tepiqueño de pura cepa y jalisciense de “tomo y domo”.

* Sin duda fue el poeta mexicano más destacado de entresiglos.

* ¡Urge no volver a dejarle caer en el olvido!

* Y no dejamos de lado el fallecimiento de Don Jorge... González Villalobos, fundador de Librerías Gonvill.

Hoy a muy pocos suena el nombre de AMADO NERVO, hace poco tiempo tomando una copa “chez” HELENA ALDANA la conversación giró hacia la poesía y un personajillo con ínfulas de culto pegó el grito en el cielo cuando mencionamos que había que reivindicar la figura en todas sus formas de poetas como NERVO o GLEZ. MARTÍNEZ... “pues ni los conozco ni los he leído” aseveró haciendo una mueca más propia de LOLA LA TRAILERA pero en versión pretenciosa. Uff, pensé para mí, sino me voy “right now” le voy a... mmm, por suerte y dadas las tablas sociales de la anfitriona el sujeto se retiró haciendo aspavientos. No hay excusa ni pretexto para no saber quién fue NERVO, ya como poeta, ya como cronista social y como un gran diplomático de entresiglos (XIX-XX) máxime que era Tepiqueño pero jalisciense, y el mismo lo proclamaba. Cabecera del Séptimo Cantón de Jalisco, Tepic y San Blas, fueron con Guadalajara el eje de un mundo importantísimo en lo económico, como en lo cultural y poco después se extendió este a Mazatlán para concluir en la frontera de Jalisco con Gto. y Michoacán. Las costumbres de las ciudades de la Nueva Galicia perduraron por siglos gracias a que éramos “el Finisterre” del Nuevo Mundo… pero la primera puerta a las riquezas del Oriente. NERVO es así que en sus crónicas y poemas describe un espíritu y un ambiente tan tapatío como podría ser Tepiqueño. LOS INCENDIOS EL VIERNES DE DOLORES... Las ALACENAS de los portales idénticas allá como acá (con todo y sus aguas de fresa y piña)... Casonas sobrias y discretas de una elegancia absoluta y con el zaguán siempre abierto. El salón con su Sofá Imperio Mexicano, una “Dolorosa” en lienzo y el infaltable BAÚL DE ALCANFOR donde las señoras de todo este vasto reino allá como acá guardaban lo que la famosa NAO DE CHINA (que no de Acapulco como dijera Jorge Palomino) mercaba en nuestras costas ¡diez años antes! que en la Nueva España. Los TAPALOS de BURATO, las tazas y cuencos de porcelana fina (Compañía de Indias, como se le llamó), las sedas y brocados en hilos de oro “que hacían ruidito al caminar” y, por supuesto los abanicos, accesorio indispensable para espantar “la calor” como las malas vibras y los MANTONES de MANILA. Ese mundo con historias de tesoros y de aparecidos, de la tía solterona, de las nanas, son la esencia de lo nuestro y, eso lo supo NERVO expresar de una forma sin igual. Mucho se podría hablar de nuestro gran POETA pero el espacio es corto, a la muerte de su padre Doña JUANA siguiendo la máxima de que “primero educación y después bienes de fortuna”, se muda con toda la prole y deja Tepic por Zamora, levítica ciudad donde “Vestido de casimir y con zapatos de lona, mañana voy a partir al colegio de Jacona”... entonces sede de un notable colegio el de San Luis Gonzaga. Solo 2 años resiste ese ambiente de sotanas y beatas por doquier. Vuelve a su natal Tepic Cd. mil veces más social y alegre. De esta época (1892) es que frecuenta al gran impresor y poeta tapatío, afincado allá Don ANTONIO ZARAGOZA, editor del célebre LUCIFER, un periódico que hizo época. De la misma etapa alegre vale la pena referir a sus amigos de juventud QUIRINO ORDAZ, los CECEÑA, BENJAMÍN RETES, RAMÓN SOMELLERA, GABRIEL GARCÍA Y GARCÍA, FDO. GÓMEZ VIRGEN, las ESCUTIA Y LANZAGORTA... o MARIANA PONCE DE LEÓN... A poco parte a Mazatlán recomendado por las sritas. RETES con su sobrino MIGUEL donde escribe crónica social. De allí y con pena parte a Cd. de México por vez primera previa parada de días en esta gran GUADALAJARA recibido por RAFAEL DE ALBA... de allí a “la capital” en compañía de un FRANCISCO ESCUDERO L. PORTILLO, ambos tan “brujas” como con muchas esperanzas. La RUEDA DE LA FORTUNA que es la vida ... de allí al mundo entero, MADRID, PARÍS, SUDAMÉRICA, se topa y amista con la auténtica realeza de las letras y la inteligencia desde OSCAR WILDE a su primo ROBERTO MONTENEGRO... que a EULALIA DE BORBÓN o RUBÉN DARÍO… y desde luego a ANA CECILIA DILLIEZ la mujer que más amó... Sin suponer que esta pronto moriría. Estando años después en Uruguay nuestro poeta enferma y no se recupera jamás. Así un 24 de mayo de 1919 junto a su paisano ENRIQUE FREYMANN, cálida época en estas latitudes y helada en aquellas muere NERVO. No hay muchos funerales (incluido el de Diana de Gales) que se recuerden en el siglo XX y lo que va de este que hayan tenido el brillo y un convocatoria de miles y miles como el que tuvo el gran AMADO NERVO... Si alguien escupe una barbaridad como la de que su poesía era CURSI es significado de que jamás han leído su obra y no merecen leerla... Si lo CURSI es lo “elegante fallido” o lo que pretensiosamente a fuerza quiere ser elegante nuestro poeta fue todo... ¡menos CURSI! Y no dejaremos de lamentar a pérdida física de ese gran señor de los libros que fue don JORGE GONZÁLEZ VILLALOBOS que a base de tesón y esfuerzo creó un concepto en librerías que hoy se expande por todo el país. LIBRERÍAS GONVILL, una delas pocas firmas tapatías que se conocen en todo este México. Allí nos hemos topado con libros que jamás supusimos que ni siquiera fueran a expenderse en librería alguna. El ANDY WARHOL gigante en tamaño y calidad lo compramos en GONVILL un domingo desmañados de una fiesta, no podía dar crédito pues apenas y unas semanas antes se había lanzado en NY... Y como este caso podría mencionar más... Nuestro sincero pésame a la familia GONZÁLEZ LETECHIPIA ¡Y por ahora, cooorte!

Por increíble que parezca y, aún con todos los medios que existen para estar informados de las grandes figuras de ayer, hoy y antier, la figura de Amado Nervo apenas les suena; a unos como nombre de una calle, a otros como nombre de “escuela”. Y pensar que en su tiempo y en su momento fue nuestro poeta del siglo. Me refiero al S. XIX tan lejano pero tan cercano en muchos usos y costumbres. Nacido en Tepic en 1870 cuando aquella bella ciudad aún era parte de Jalisco siempre se consideró hijo de nuestro Estado y nieto de la Nueva Galicia. Aquí lo vemos en su mejor época, como diplomático en Madrid y que bien pudiera haber pasado -por su porte y distinción -como un auténtico Duque. A 100 años de su fallecimiento este duque (inventado) lo recuerda y hace votos porque de nuevo su prosa, sus crónicas, sus aforismos nos lo traigan de regreso para solaz de las generaciones actuales. CORTESÍA / F. Partida