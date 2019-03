Diario de un snob

*Lamentable deceso de la notable historiadora Magdalena González Casillas.

*Descendiente de grandes figuras de la política y la sociedad del siglo XIX.

*Entretanto en Europa falleció el Duque de Francia y Conde de París, Henri D’Orleans.

*Heredero directo del hermano del que fuera el Rey Luis XVI.



Y bueno, toda proporción guardada y con el respeto debido anotamos aquí dos notables fallecimientos... Uno local y no por ello menos importante para su notable familia, como para alumnos y amigos con que en vida conto MAGDALENA GONZÁLEZ CASILLAS, y que abriera brecha en la Facultad de Filosofía de la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en la época que las señoritas “bien” apenas si terminaban la secundaria en alguno de los muchos Colegios de monjas comenzando con el de las DAMAS DEL SAGRADO CORAZÓN, donde muy al estilo S. XIX les seguían enseñando a las alumnas desde bordado a buenos modales, a hacer la reverencia, a cruzar las piernas de manera adecuada... aunque ya eran ¡los frenéticos años 50! Y todas las chicas lo que más querían era calzarse sus CAPRI pants o aquellas faldas con crinolinas que al bailar un agitado Rock´n Roll dejaban al descubierto las piernas de las tapatías de entonces... En ese sentido MAGDALENA innovó y fue un logro el que se hubiese inscrito donde solo había hombres y según la época “pura bola de existencialistas”... De allí prosiguió su carrera a Letras y no recuerdo que otras más, pero notable es también su participación por más de 25 años en el suplemento cultural de este diario, que intituló “SON MIL PALOMAS TU CASERÍO”, donde abordó lo mismo asuntos familiares (descendiente de una gama variada de personajes del XIX como Mariano Otero), costumbristas, sobre pintura colonial y del XIX... sobre modas de antaño y ante-antaño. Al ser nieta y sobrina de unas famosísimas señoritas que los cronistas de los 1880 al 1930 no se cansaban en ponderar y destacar la belleza de las CASILLAS... así nada más... todo mundo sabía quiénes eran las cinco guapas: MARIANA... MATILDE... MARÍA... TOÑA... y CONCHA... el único varón fue JOSÉ. Toda esta prole a su vez hijos de Don JOSÉ CASILLAS y Doña MARÍA CHÁVEZ, con lo cual y por los apellidos pues parientes de medio Guadalajara de ayer y antier. Las muchachas CASILLAS vivieron por años en el elegante Barrio DEL PILAR esq. de Madero y Donato Guerra y todas aunque tuvieron una pléyade de “buenos partidos” como se decía entonces y aun hoy todavía, no casaron dentro de las expectativas trazadas... o bien, casaron pero no tuvieron descendencia, exceptuando la madre de MAGDALENA. Tristemente el cénit de esta familia conocida y de buenísimas costumbres tuvo lugar debido a un escándalo que estremeció no solo a TODA aquella Guadalajara, sino a México y el extranjero. TOÑA, la penúltima de las hijas no se decidía a casar, o bien el novio MIGUEL AHUMADA hijo del Gobernador Porfirista del mismo nombre, apuesto y seductor, hacían al parecer una pareja sensacional... ella (y ya que hablamos de reyes, duques y condes de la vieja Europa) había sido Reina en todas las corridas de toros, en todos los “combates de Flores”... en todos los bailes de postín... y no había celebración importante en la que ella no figurara... no como una bonitilla cualquiera... sino como la REINA de las fiestas. Una noche al parecer de juerga, copas y de sustancias extrañas (hoy ya no tan extrañas) el mentado y encantador MIGUEL AHUMADA sin haber motivo aparente de por medio da muerte a la bella TOÑA de la manera más cruel... ¿la fecha? Octubre del 1929... Enloquecido se supone por los celos pone fin a una de las mujeres que junto a COVA CAÑEDO, y otras más deslumbro a propios y extraños por su belleza y gran personalidad. Así la familia después de semejante suceso se alejó del mundo social y con una pena semejante no era para menos. MAGDALENA, pues viene a redimir de alguna forma a su tía TOÑA al imponerse a la decisión paterna/masculina y contra viento y marea estudia FILOSOFÍA y varias carreras más. Escribió además para numerosos periódicos, gacetas y varios libros que hoy son referencia como la HISTORIA DE LA LITERATURA JALISCIENCE EN EL SIGLO XIX... de trato encantador, bajita, animosa y buenísima para la charla, muy a menudo nos llamaba para comentar tal o cual noticia o artículo y las conversaciones se prolongaban por dos o más horas. Esta es una forma de comunicación mucho más efectiva que un WhatsApp. DESCANSE EN PAZ la querida MAGDALENA y siempre la recordaremos con gran cariño... Y bueno... ya la realidad de por sí supera a la ficción y por mucho, que puedo comentar acerca de HENRI D’ORLEANS, el último pretendiente al trono de Francia (si algún día este país volviera a la monarquía)... Después de agitadas disputas con su propio padre ya fallecido, HENRI ciertamente toma la estafeta como el DUQUE DE FRANCIA y CONDE DE PARÍS... a los 66 años... casado en primeras nupcias con la Princesa MARÍA TERESA DE WUTTEMBERG y en segundas con una dama chilena MICAELA COUSIÑO... Nos tocó conocer al personaje, aristocráticamente feo, en aquella última RESEÑA DE CINE INTERNACIONAL que se dio en Acapulco en 1987, a través de PEPITA DUPONT, la periodista estrella del PARÍS MATCH lo conocimos y tratamos, lo mismo en Acapulco como algunas veces en París. Su fallecimiento hace unas semanas a los 85 años nos permite creer que al menos “no se mal logró”... Y bueno, al parecer nunca fue muy brillante ni muy avispado... pero de algo debe servir ser el descendiente directo del Rey LUIS XVI... la alta nobleza francesa de luto se dio cita en las honras fúnebres en la Capilla de St. Louis de Dreux, región de Anjou pero en Bélgica, muy cerca de los límites con Francia. Entre los principales destaco la REINA SOFÍA DE ESPAÑA dotada de una nobleza de sangre y espíritu que la hacen un personaje auténticamente fuera de serie. El heredero de títulos y linajes lo es ya JUAN D’ORLEANS, uno de los hijos del gran caballero fallecido de 55 años. Con esto se cierra un capítulo más de la apasionante historia de los ORLEANS y se abre uno nuevo con el heredero. Y por ahora ¡Cooorte!

Editorial Ágata se anota un nuevo hit con la edición del impecable libro “Una Revisión a Guadalajara/Una mirada a la historia de la arquitectura de la ciudad”. La autoría es del Arq. Xavier Iturbide Godínez, quien a base de fichas, anotaciones y recorridos por esta ciudad, cámara fotográfica en mano, nos descubre señoriales fachadas y detalles que para la mayoría de los tapatíos de hoy han pasado inadvertidos. CORTESÍA / F. Partida

Egresado de la Facultad de Arquitectura del ITESO, Xavier Iturbide Godínez y con estudios en la Universidad de Nueva York (NYU), basándose en la crítica sobre arquitectura que Carter B. Horsley realizara para The City Review, le inspiró para hacer una revisión de la arquitectura en esta Guadalajara. CORTESÍA / F. Partida

Si le preguntáramos a cualquiera del 99% de los tapatíos que nos indicaran ¿qué calle es la que vemos aquí y dónde se ubica? ¡Seguros estamos que responderían “mmm pues no sé, pero sin duda es Guanajuato o Querétaro”!. Craso error, este preciosista conjunto de fincas corresponden a la calle de Galeana entre Libertad y Leandro Valle ¡en pleno corazón del barrio de las 9 Esquinas! CORTESÍA / F. Partida

Los tapatíos de siempre conocimos esta esquina como la tienda de telas de los Varón Sustiel o “El Famoso 33”, famosísima por más de 50 años. Realmente un palacio en una ciudad de palacios (aunque los tapatíos lo ignoren). Construida en 1880 por Guillermo de Alba aún existe milagrosamente en la esquina de Maestranza y Pedro Moreno. CORTESÍA / F. Partida