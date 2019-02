Diario de un snob

A 20 años de “La Clonación del Mesías” en EXPOARTE.

El entonces novel artista MEMO ROEL la montó en el “Roxy”.

¡Un “vernissage” y una fiesta inolvidables!

Nunca se volvió a repetir ni una fiesta así... ni EXPOARTE... ¡Snifff!



Este fin de semana largo tuvo lugar aquí en GUADALAJARA una edición más de la llamada PREMACO, que no es otra cosa que un “preview” de galerías y artistas locales días antes de la feria de arte contemporáneo ZONA MACO, que de años a la fecha se viene llevando a cabo con éxito en Cd. de México... Esto nos trajo a la memoria que hace ya ¡20 años! que se montó en esta GUADALAJARA la última edición de EXPOARTE y del foro FITAC, bajo los auspicios y organización de esa adorable amiga y mujer de empresa GABRIELA LÓPEZ ROCHA. Feria que los últimos tres años gloriosos tuvimos el gusto de llevar la dirección de Relaciones Públicas aun y cuando entonces vivíamos en la hoy llamada CDMX. Una feria que alcanzó y rebasó los estándares nacionales e internacionales y en su última edición ya estaba considerada como una de las cinco más importantes del mundo del arte contemporáneo. Tristemente no volvió a haber apoyo institucional ni federal, mucho menos estatal y... lo que ya era una INSTITUCIÓN se fue por la borda. La selección de galerías como de artistas francamente ¡Im-pe-cable! Al punto de que no hemos vuelto a ver colgado un auténtico ANDY WARHOL o un magno poster de GABRIEL OROZCO, o bien esas maravillosas fotografías a gran formato de JACK PIERSON... Mucho menos una pieza de MAURIZIO CATTELAN... en fin, “O tempori o Mori” … Como staff, inolvidable de citar a MARÍA GÓMEZ, ALE DÁVILA, FRANCISCO “kikoman” OCHOA, MOPY ARMENDÁRIZ, CECI COLUNGA, mi adorable MARIANA ARREGUI... HENRY VÁZQUEZ… entre otros más coordinando a los grupos de invitados internacionales ISABELLA MORA y bajo la rígida dirección del gran amigo PABLO DEL VAL. La presidencia del Patronato lo llevaba MARIE THERESE ARANGO, tan amiga entonces como hoy en día y con ella un buen número de señoras encopetadas del DF como de esta city... PATY URZÚA, ANA ROSA URREA, la adorable PINKY CHARPENEL, STELLA VEGA de ÁLVAREZ BERMEJILLO, CHELA URREA de MEDRANO... mi adorada SIMONE JAVELLY y tantas más que nos ayudaron a poner el nombre de GUADALAJARA en el auténtico ¡MUNDO INTERNACIONAL del arte contemporáneo! Snifff, pero bueno, sin patrocinios de las instituciones de CULTURA se tornó realmente imposible un proyecto que ya había crecido y que estaba por dar frutos. ¿Lo que siempre acaba sucediendo en Guadalajara? ¡Pues digamos que casi siempre! Durante la última de las ediciones y sin que lo supiéramos que sería “the last”, se incorporó al programa social como cultural un novel artista, amigo nuestro MEMO ROEL con una enorme instalación a base de paneles desmontables y que en su estudio de Cd. de México a cada rato nos invitaba a ver sus avances. Se convirtió en una discusión pues había quien no quería que su obra se expusiera y otros más le apoyábamos. Esto fuera del programa oficial y apenas si se le mencionaba. En un acto de desesperación a fin de que contra viento y marea se pudiera ver su obra sugerí el ROXY, entonces en su peor etapa ruinosa. Por la mañana fuimos a ver lo que se requería. Ufff, no había ni siquiera corriente eléctrica, mucho menos servicios sanitarios... y además dado el enorme espacio había que llamar a cientos de amigos y… conseguir un DiscJockey más alguien que se ocupara de la barra... ¡ah y claro luz! Y bocinas, y agua corriente en baños y barra... no recuerdo con detalle por la premura con que todo debía estar preparado y más aún cuando apenas comenzaba la internet, ¿más no las redes sociales?... Sin saber cómo yo me ocupé de llamar al teléfono, conseguir al DiscJockey (¿pudo haber sido Cheto o Pelitos? No recuerdo ahora) y de todo lo demás mientras MEMO desde la mañana ya estaba montando en el gran escenario del viejo y señorial cine de los lejanos 30’s con su fachada Art Deco... Extenuado y sin ánimos por no saber que podría suceder en esa ÚLTIMA GRAN NOCHE, llegué y la sorpresa no se hizo esperar. ¡Había ya 100 o 200 gentes esperando que se abriera el recinto! Al llegar me dice el artista… “¡Problemas, se nos inundó el escenario!”. No hice mayor caso pues no se podía hacer esperar a los invitados en su mayoría” medio Guadalajara “conocida y los invitados internacionales...”, aquello acabó siendo la LOCURA, la instalación, “LA CLONACIÓN DEL MESÍAS”, al haberse inundado el piso del stage tomó un matiz surreal pues se reflejaba en el piso por donde los invitados no tuvieron empacho en caminar y disfrutar el enorme recinto… al momento que las tornamesas a toda potencia dejaban escuchar lo nuevo de PAUL OAKENFOLD, SASHA & JOHN DIEGWOOD o LAZY DOG... o la gran estrella de las noches neoyorquinas del TWILO y del SOUND FACTORY, el genial JUNIOR VÁZQUEZ (probablemente el primer gran dj como figura). O los sonidos del MINISTRY OF SOUND llegados de Londres... Una fiesta única y un éxito que jamás se repitió dadas las circunstancias incluida EXPOARTE, ya que al poco tiempo ZELIKA GARCÍA tomó la estafeta y se llevó la feria a Cd. de México misma que arranca pasado mañana y a quienes deseamos el mejor de los éxitos. Por su parte MEMO ROEL recién celebró en Cd. de México el 20 aniversario de su obra maestra LA CLONACIÓN DEL MESÍAS con una magna obra que nos gustaría ver.



P.D. En lo que a fiestas exclusivamente se refiere, un año después nos sorprendería MÓNICA MARTÍNEZ VEREA con la fiesta más glamorosa del fin de “siecle” que se recuerde en todo México. Pero por ahora ¡coooorte!

Aunque ya pasaron ¡20 años! De la última edición de aquella fantástica primera gran feria de arte internacional EXPOARTE GUADALAJARA al juzgar por esta sensacional imagen del viejo escenario del “Roxy” cualquiera diría que apenas fue hoy. Durante la muestra de la instalación “La Clonación del Mesías” de MEMO ROEL.

Las buenas intenciones y las ganas de hacer de nuestra ciudad un polo internacional en el mundo del arte y muchas cosas más, nos alentaron a organizar este inolvidable “vernissage” y fiesta incluida con la obra de MEMO ROEL.

A pesar de que las prisas y las nulas instalaciones eléctricas del “Roxy” de entonces, nos crearon mil conflictos y, de que el gran foro/escenario se inundó... el efecto acabo siendo mágico. Más parecía “The Factory”, el mítico espacio neoyorquino de Andy Warhol. Mientras el dj ponía a bailar a los más de 600 invitados con los sonidos de SASHA & JOHN DIGWEED.

A Memo Roel lo conocíamos desde los tiempos en que nos tocó vivir de estudiantes en París junto a un buen grupo de amigos que seguimos frecuentando. Ya de regreso a México trabajó -y mucho- para ganarse un sitio en el competido campo de las artes plásticas. Esta instalación que llevaba por nombre La Clonación del Mesías”, la montamos de último minuto a pesar de las divergencias de algunos organizadores... el “vernissage” como la fiesta fueron un éxito rotundo como no recordamos en feria alguna... Sobre todo, que TODO se organizó de la mañana a la noche del mismo día.