Diario de un snob

* ¿El dulce pájaro de la juventud?

* Recién falleció el gran actor Fernando Luján

* Uno de los exponentes de aquella maravillosa época de los 60

* Juventud eterna... o ¿eterna senectud?

Y no nos cansaremos de recalcar una y mil veces más que la época de gran confusión, violencia y distracción que vivimos actualmente en gran medida se lo debemos a la tecnología y la cibernética con todos sus derivados. Así pues, algo tan intangible como valioso e irrecuperable -como lo es el TIEMPO- nos lo roban al punto de hacernos sentir que todo pasa más de prisa y que el día no tiene más horas que las que puede uno pasar frente a los celulares, computadoras o televisión. De un tiempo a la fecha en que decidimos no accesar más que una o dos veces a las llamadas redes sociales comprobamos una vez más que la gente esta tan absorta en los chismes de los que viven con sus celulares encendidos que para muchos no existíamos más... “ay oye pero si nunca te vemos en línea pensábamos que estabas enojado con nosotros...” o bien “¿para que te llamo si te tengo en mi lista de amigos? En el Face o en el Whats… “En fin privilegios de la modernidad. Ahí sí ni quien lo sepa todavía. Hubo un tiempo en que “1984” la novela de GEORGE ORWELL se nos antojaba tan terrible como imposible… hoy nos damos cuenta que ORWELL con “el ojo que todo lo ve” se quedó corto. Aunque el mentado ojo solo ve lo que a los que lo dirigen les resulte conveniente. Entre tantas cosas y hechos que en estos 10 o 15 años han pasado no nos dimos cuenta de lo vertiginoso que pasa el tiempo y, al leer la pasada semana en este mismo diario la nota sobre el fallecimiento de ese gran actor que fue FERNANDO LUJÁN no dejo de invadirnos un cierto dejo de nostalgia por los años idos de cuando él, junto con todos aquellos exponentes de la audaz y novedosa “Nouvelle Vague” o Nueva Ola abrieron brecha a la juventud en una época en que la voz de los jóvenes (y la de los niños también) no contaba. Es a partir de JAMES DEAN, MARLON BRANDON o MONTGOMERY CLIFT y sus contrapartes musicales como ELVIS PRESLEY que los jóvenes comienzan a tener cabida en una sociedad cerrada, mocha y pensada únicamente por y para los viejos. FERNANDO LUJÁN hijo de los grandes actores ALEJANDRO CIANGEROTTI y MERCEDES SOLER (de la gran dinastía de actores) comenzó de niño su carrera pero su momento cumbre lo alcanzo en los inicios de los años sesenta por sobretodo en cintas de corte juvenil y muchas veces teniendo como pareja a la mítica ANGELICA MARÍA. La imagen o “look” que LUJÁN manejo para sí mismo en marcado desenfado es la que guardamos de ese gran actor y creo que la mayoría de los aficionados al cine también. Sus grandes logros como actor vendrían ya en años más recientes de edad avanzada... pero repito la imagen que la memoria colectiva registra es aquella que menciono y como muestra la imagen que ilustra nuestra página de hoy. El “Dulce Pájaro de la Juventud” como TENESSEE WILLIAMS intitulara uno de sus maravillosos libros atrapó a LUJÁN para siempre y lo mantuvo joven por siempre -al menos visualmente- y nadie podría imaginar que o como lucia a sus 79 u 80 años de edad. Me pregunto -como una ocasión lo hiciera DIEGO PETERSEN en su nota “Lo viejo que seremos pronto”- que será de todos aquellos que crecimos en una sociedad moderna pero racional y coherente... Que crecimos con el choko-mil Pancho Pantera, con el “Hemostyl” y su imagen EVITA MUÑIZ... con el parque de MAGUSIN o las resbaladillas en forma de cohetes espaciales del PARQUE ALCALDE... con el MICROCINE o las matinees del CINE REFORMA... con las meriendas en el VALENCIA aquel drive-in de Av. López Mateos con su chango enjaulado... con los HELADOS BING de Los Arcos mero enfrente de casa de los RUBIO... con las películas de VIRUTA Y CAPULINA o su programa de tv “Cómicos y Canciones”... con el CANAL 58 o las CINCO ONDAS DE LA ALEGRIA... con la PISTA HIELO de Av. México donde además de patinar había pese a la mala acústica conciertos de grupos de moda... ¿y PAQUIN y CHORI ?... Y El gran cómico CANELITA... la tele se veía solo a ciertas horas y los niños después del TEATRO FANTÁSTICO de ERNESTO ALONSO in-media-ta-mente y a la cama... “La isla de Gilligian”... o “La Novicia Voladora”... “La Caldera del Diablo” solo la veían los adultos... o cintas ya casi olvidadas de WALT DISNEY como OPERACIÓN SALCHICHA o CUPIDO MOTORIZADO... las señoras todavía se cubrían para ir a misa con las famosas chalinas o sevillanas... aprendimos a leer con los cuentos de EDITORIAL NOVARO... después vendrían DISCOTEQUE ORFEON A GO-GO... TOPO GIGIO o la SEÑORITA COMETA... Tantas cosas en un mundo aun tangible y en cierto modo más civilizado que hoy y que resultaría incompleto sin citar un anuncio que vemos ahora mismo “AIR FRANCE” dos vuelos semanales GUADALJARA-NUEVA YORK y GUADALAJARA -PARIS”. Por hoy ¡COOORTE!

P.D. Hace unos meses que falleciera también en Pto. Escondido el gran amigo que fue AGUSTÍN ESPINOSA BRANIFF de la misma generación de LUJÁN y miembro de la linajuda familia ESPUNOSA ARDILA y célebre él y TOMÁS con sus demás hermanos por su éxito con las chicas más guapas de la época... ¡Descanse en paz!