Diario de un snob

Y rescatamos del “Baúl de los olvidos” un hecho por demás trascendental, para la historia y el engrandecimiento de Jalisco y de esta Guadalajara... Nos referimos a que mañana martes 15 de mayo se debiera estar celebrando el 130 aniversario del arribo del primer Ferrocarril a Guadalajara y que fue por “obra y gracia” por no decir de enjundia, empeño, y cariño por su patria chica del gran caudillo en un siglo de caudillos como lo fue mi Gral. RAMÓN CORONA. El famoso tren o “camino de fierro” (chemin de fer) había ya llegado hasta LAGOS hacía ya cinco años al igual que a Irapuato... un ramal de esta última ciudad a la nuestra de casi 300 km uniría la capital de Jalisco con la Cd. de México y abriría nuevos canales de comercio y de negocios en toda la extensión de la palabra... Sin duda, el ferrocarril junto con la luz eléctrica y la fotografía/cinematografía y el teléfono fueron los grandes pasos hacia el progreso y no era posible que una ciudad de la categoría de la nuestra no poseyera un servicio ferroviario.

Apenas desempacado de sus 10 años como Ministro Plenipotenciario de México en España en donde a pesar de los desplantes de que son objeto el cómo su esposa MARY MC ENTEE por la Reina MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO y de su corte, se ganan al poco tiempo las simpatías y el cariño del “Gran Mundo” intelectual como social de Madrid, así como de buena parte de la Nobleza Titulada... Haciendo un gran papel para la imagen de México. A su regreso a Guadalajara y a pesar de que el “suegrisimo” (MANUEL ROMERO RUBIO) del Gral. PORFIRIO DÍAZ tenía ya un favorito para la gubernatura de Jalisco en la figura del Gral. SABAS LOMELI el Gral. CORONA toma posesión como Gobernador del Estado de Jalisco el 1 de marzo de 1887 y en un mes ya tenía elaborado el proyecto del ferrocarril que sólo tomó 12 meses. Y entretanto además creó el Montepio para favorecer a las clases necesitadas... Abolió las famosas “Alcabalas” o impuestos abusivos... Construyó el Mercado (hoy llamado Corona) saneando buena parte del Centro... Sería tema de mas artículos el anotar una somera relación de todo cuanto hizo por Jalisco. En esta ocasión nos abocamos al gran proyecto que fue el ferrocarril que lanzando fumarolas de la chimenea de aquellas locomotoras y singulares “silbidos”... Entró a la Perla de Occidente o la “Sevilla de América” por vez primera un mediodía del 15 de mayo de 1888... Las crónicas de los más de 300 invitados especiales que venían de Cd de México fueron abrumadoras y asombrosas... Entre ellos precisamente MANUEL ROMERO RUBIO (e inexplicablemente no vino el Gral. DÍAZ) además de periodistas de primera línea, diplomáticos, gobernadores de otros Estados, hacendados… Y tapatíos prominentes que vivían en “la capital”. Se habla de entre 70 mil y 80 mil tapatíos en el acto de recibimiento ante una ciudad desconocida para la mayoría... Pues antes de ello una travesía entre una capital y otra demoraba hasta 15 días...

Así pues los CORONA ya con la experiencia y el “savoir faire” de la vida de corte en España... Devuelven a su vez la vida de corte que alguna vez tuvo Guadalajara como capital de un Reino... Crearon un programa social, cultural, festivo que duró una semana entera y, teniendo como punto fulgurante el Gran baile que se dio en el “TEATRO DEGOLLADO”, que entonces contaba con una plataforma mecánica especial que permitía que la luneta se convirtiera en un gran salón de grandes proporciones a propósito para bailes recepciones. Ingenuamente el Gral. CORONA suscribe con la anticipación debida a los integrantes de la Alta Sociedad Tapatía muchos de ellos no ricos... Sino riquísimos una petición/aportación voluntaria para solventar los gastos de por lo menos el Gran baile... (En la época según mis registros una fiesta de ese género no costaba menos de 50,000.00 pesos de los de entonces)... Tristemente se acerca la fecha de mayo y sólo se habían recaudado miserables 500.00 pesos....!! En un acto de GRAN CLASE los CORONA les devuelven esa minúscula aportación a todos los que la habían aportado... Mismos que desde luego fueron Invitados a todas las celebraciones incluyendo el baile y que sin ningún desdoro hicieron acto de presencia...!! Bien decían (y dicen) que es más complicado sacarle a un Tapatío 100.00 pesos... Que encontrar una aguja en un pajar...!! Imposible de anotar aquí ni una pequeña parte de los “Invitados Especiales”, pero al vuelo recuerdo a DIEGO REDO... FELIPE BERRIOZABAL... Los DRES. LICEAGA y CARMONA Y VALLE... Los escritores FEDERICO GAMBOA... MANUEL GTZ. NAJERA, MANUEL CABALLERO, MANEUL PUGA Y ACAL... Además de PEDRO LASCURAIN, BERNABÉ LEÓN DE LA BARRA, JOAQUÍN BARANDA Ministro de Justicia, CARLOS PACHECO Ministro de Fomento, el Gral. BRANGG Ministro Plenipotenciario de los USA, el Gral. SÓSTENES ROCHA, ANTONIO RIBA y CERVANTES... EDUARDO RINCON-GALLARDO... ANTONIO RIBA Y ECHEVERRÍA... MANUEL ZAMACONA... Y muchísimos más entre un selectísimo grupo de la Sociedad Porfirista... Asombrados, deslumbrados con aquel recibimiento nunca antes visto y bajo un cielo azul... Y de una claridad cómo -ciertamente- sólo se ve en Sevilla... Los esperaban además todas las famosas CALANDRIAS que las había por cientos en esta Ciudad de Cuento como lo fue hasta cierta época Guadalajara.

El gran Baile fue el 17 de mayo y, como se acostumbraba hasta hace poco tiempo... La entrada al Teatro fue sobriamente iluminada y decorada de forma sencilla... Pero apenas entrar al “Gran Salón”... El golpe de vista fue tal con aquellos murales mitológicos del malogrado genio GERARDO SUÁREZ y con una “decor” a base de enormes espejos perfectamente situados que permitían “ver y ser vistos” y, además duplicaban el de por si enorme salón del Teatro... A las 10 en punto de la noche arrancó a tocar la gran Orquesta de Don DIEGO ALTAMIRANO con sus 80 profesores previo aviso de los “bastoneros” EDUARDO COLLIGNON, OCTAVIANO DE LA MORA, RAMÓN MIRAVETE y CARLOS BEHN... Con un programa de baile compuesto en cuatro tiempos entre cuadrillas, valses, polkas, galopas ....y más valses...!! Imposible reseñar a detalle en tan corto espacio el efecto que las TAPATÍAS causaron entre los disque “capitalinos” que se consideraban mundanos y más que eso...!! No estaban preparados para ver a tantas bellezas juntas y de una soberbia elegancia...!! No en balde cada gran casa comercial, como “La Ciudad de México”, “Las Fábricas de Francia”, “El Nuevo Mundo” o “La bella Jardinera” contaba ya desde entonces con al menos una Madame francesa que se encargaba de ordenar a Paris los últimos modelos que aparecían en los “figurines de moda” y, con la debida antelación llegaban siempre a tiempo y sin retardo... Así pues entre las joyas, los escotes, los exquisitos géneros como el Moire, la Muselina, la seda, el Crepe de Chine, la Surah, metros y metros de gasas y tul... Los tocados de plumas y perlas... Las diademas de brillantes... Los collares de las famosas perlas extraordinarias que se extraían de la bahía de Banderas en los tiempos del “rey mi señor”... Todo eso y más sacaron como nunca a relucir las orgullosas hijas de Jalisco... Para demostrar una vez más que “Jalisco nunca pierde...” El gran baile no concluyó sino hasta que ya amanecía y se veían cruzar con los primeros rayos de luz matinal a las beatas a misa de 6 y 7 de la mañana hacia San Agustín o El Sagrario... Los invitados embriagados de tanto placer a los sentidos tuvieron aún y todo ánimos para asistir a un “pequeño” té de despedida en los Salones de Palacio y a las 9:00 de la noche tanto el Salón de Embajadores como los cuatro vastos corredores se encontraban llenos de una vez más extraordinaria concurrencia -y que sin querer aparentemente- una Orquesta salida de Dios sabe dónde arrancó a tocar más valses hasta las 3:00 de la madrugada... La señora MARY MC ENTEE de CORONA con sus dos hijas MARÍA y ELISA como si fuese una merienda casera con chocolate recibía y despedía a los desorbitados invitados de fuera tan fresca como una flor en un “traje color granada de media etiqueta” moviendo el abanico como sólo ella sabía hacerlo y con las deslumbrantes joyas con que asombró a la misma corte española... Así pues mañana harán ya 130 años....!! El Gral. CORONA descansa plácidamente en el OLIMPO de los inmortales...!!