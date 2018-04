Diario de un snob

* Nuevas noticias de la antigua “Nueva Galicia”

* Un nuevo trayecto de solo dos horas y media entre Guadalajara y San Blas

* Un sitio lleno de historia y de buenos recuerdos para los Tapatíos

* San Blas se merecía ya salir de esa somnolencia



Y por increíble que parezca nos llegan noticias nuevas de la Antigua NUEVA GALICIA o al menos de una de las regiones más importantes que fueron parte de dicho REINO y, que hoy forman parte del Estado de Nayarit. Me refiero específicamente al lacónico y decadente (pero bello) Puerto de SAN BLAS que estrena autopista de tal forma que no toma más de dos horas y media el trayecto Guadalajara/Matanchen. Al parecer una especie de atajo poco después de SANTA MARÍA DEL ORO (otro mágico sitio) le lleva a cruzar la Cd. de TEPIC sin pasar por la misma y 20 minutos más aparece como mágica visión la bellísima y anchurosa Bahía de Matanchen, original puerto de donde comenzaron a salir las congregaciones religiosas a fin de fundar las Misiones de las CALIFORNIAS... Y según nos refieren personas de nuestra absoluta confianza hoy en día luce la playa limpísima, y la circunda un moderno “malecón”, andador y al centro se yergue un muelle/embarcadero de buen diseño y perfectos acabados. El pueblo de SAN BLAS y las demás zonas cercanas se sacuden por fin la modorra de siglos de abandono después de haber sido tan importante como Acapulco en lo comercial sobre todo con la famosa NAO DE CHINA o GALEÓN DE MANILA que primero tuvimos el privilegio por unos diez años de comerciar con el Oriente a través del entonces llamado PUERTO DE LA NAVIDAD (Hoy Barra de Navidad) en forma exclusiva. No faltó la ira y envidia de los comerciantes de la capital de la Nueva España que presionaron para que el derrotero principal lo fuera Acapulco, y así la Nueva Galicia perdió la primera batalla comercial con los de “la metrópoli” Novohispana. De una manera astuta y de mala fe así comienza la rivalidad entre tapatíos y mexicanos que en muchos campos persiste hasta nuestros días. Y bueno, las riquísimas mercancías que las NAOS depositaron en costas Neogallegas esos primeros años además de llegar antes que a México constituían verdaderas obras de arte entre las sedas, la porcelana denominada después como Compañía de Indias, los marfiles, biombos y mil exquisiteces más nunca vistas en cuanto a lujo y buen gusto y que irían a parar a los comercios establecidos en aquella incipiente Guadalajara, sentaron las bases para crear lo que ya hemos venido refiriendo... la vocación auténticamente comercial de nuestra metrópoli que continua al día de hoy. Además, al acercarse a tierras americanas las enormes embarcaciones paraban en los distintos puertos naturales de la NUEVA GALICIA, desde Bahía de Banderas y Matanchen a Navidad y con el fin (real o pretextando) de surtir de agua, alimentos y descargar tripulación. Así se creó una red de comercio si bien se dice fuera de la ley, en cierto modo justificable por la actitud egoísta que por siglos tuvo la capital para el desarrollo del comercio con el Oriente. Se sabe que muchas veces llegaban las Naos ya con su mercancía mermada a las costas de Acapulco. SAN BLAS como tal se funda tardíamente (hacia 1768) pero como puerto natural existía Matanchen. Con la fundación del puerto y la importancia que llegó a tener se desemboca un auge comercial nunca visto entre San Blas/Tepic y Guadalajara, entonces entidades del Reino de la NUEVA GALICIA, que en muchos aspectos se regía de fondo y forma en manera independiente a la Nueva España y a la Ciudad de México. El clímax y auge del comercio ya no sólo con Las FILIPINAS Y CHINA sino con Sudamérica se da entre los años 1811 al 1817 al ordenar JOSÉ MA. MORELOS el cierre de Acapulco. Así San Blas, Tepic y la capital Tapatía crecieron y se formaron sólidas fortunas y negocios algunos de las cuales aún perviven. Sorteando las vicisitudes de la época de una nación recién independiente SAN BLAS se sostuvo débilmente como puerto comercial o militar pues ya se venía afianzado Mazatlán con la ventaja de un mejor clima y la inexistencia de plagas de mosquitos. Pero, además surge en Tepic la casa Comercial extranjera BARRON & FORBES que dan inicio a una época de auténtica guerra sucia en contra de la firma de la familia CASTAÑOS (primeros en tiempo y en lugar) y el nacimiento así también del célebre TIGRE DE ALICA que de auténtico precursor del agrarismo paso a ser un servil “guardia blanca” de la firma extranjera ya citada. Estos además toman a San Blas como su base o su propiedad y desde allí realizaron tal saqueo de plata, oro, perlas y piedras preciosas que aun hoy en día no se podría precisar. Todo va a parar a bancos ingleses vía San Francisco. El resto es historia que culmina con pasar Tepic de ser la capital del Séptimo Cantón de Jalisco y la segunda ciudad sólo después de Guadalajara, a formar un auténtico caos en donde se crea una especie de cisma regional... de allí a ser territorio federal y posteriormente (1917) a Estado Libre y Soberano de Nayarit. Esto vino arrastrando distanciamientos, y más entre los miembros de una misma familia como lo fueron Tepic y Guadalajara. Esta última salió avante y Tepic su región se estancó. Los BARRON & FORBES después de llevarse el botín volvieron poco o nunca a Tepic y las intrigas causadas entre ambas ciudades o entidades nunca volvieron a ser iguales. El solo hecho de que a un sitio al que le tenemos un particular cariño como lo es Tepic y San Blas de pronto reciba infraestructura y pueda despegar como un nuevo resort turístico de gran nivel nos llena de gusto. De esta forma se acercan nuevamente Guadalajara y el que fuera su puerto más importante a través no de largas y penosas jornadas entre recuas de mulas sino en solo 2 horas y 30 minutos desde Avenida Vallarta. Ya se lo merecía SAN BLAS y la mayoría de los tapatíos que guardamos buenos recuerdos de ese decadente pero único rincón del Pacífico.

Revive. Lacónica vista de la añeja iglesia principal del semi-olvidado Puerto de San Blas, construida “a cal y canto” sobre el Cerro de San Basilio hacia 1787/88. Hoy en día a casi 250 años se abre una nueva etapa en este rincón de la antigua Nueva Galicia y hoy perteneciente ya no a Jalisco, sino al Estado de Nayarit, al que quiérase o no, seguimos siendo parte de una historia compartida de siglos y de alianzas comerciales y políticas. ¡Enhorabuena!

Eje. Vista de la antigua Aduana Marítima de San Blas, edificada en 1830 en una época en la cual este Puerto seguía siendo parte principal del importante eje comercial San Blas/Tepic/Guadalajara y que tantos frutos comerciales y empresas diera a la Nueva Galicia, ya constituido como Estado de Jalisco y esta región como el Séptimo Cantón. La finca aún en un marcado estilo colonial, por suerte permanece intacta.

Sencillez. Imagen de la Iglesia y casa municipal de San Blas estas ya construidas hacia mediados del siglo XIX cuando el puerto comenzó a perder su buena estrella, y se instala la población ya no en el Cerro de San Basilio, sino en la parte baja del mismo. Esta bella Iglesia aún puede recuperar su sencillez y belleza, a pesar que en años más o menos recientes le adosaron una construcción de pésimo gusto contemporáneo como Iglesia principal. En esta nueva etapa para San Blas urge también rescatar las fincas de época y descartar lo “hechizo” a fin de que el pueblo retome su decadente pero encantador espíritu.

Fino. Excepcional platón de porcelana de Compañía de Indias, como se le denominaba a la loza finísima con que la Nao de China o Galeón de Manila llenaba (entre otros objetos suntuarios) las enormes embarcaciones. A parte de la corta temporada que estos navíos atracaron (1811 a 1817) únicamente en San Blas años antes y años después se siguió dando un comercio entre el Oriente y Sudamérica, al margen de la ley, pero que significaron muchísimo para Tepic y Guadalajara. El plato luce las armas de los Gálvez y pertenece a una colección privada de esta Guadalajara.

Fundación. Al parecer a instancias del Visitador de La Nueva España José de Gálvez se funda el Puerto de San Blas hacia 1768. Gracias a San Blas -sin la menor duda- se posicionan Tepic y Guadalajara como grandes entidades comerciales y, al menos esta última, conserva hasta hoy su vocación como metrópoli de un gran comercio internacional de lujo que abarca una enorme región.

Brillo. Esta es la imponente vista que desde un buque o desde la mítica Nao de la China se veía a punto de arribar a San Blas de la Nueva Galicia entre los siglos XVIII y XIX. Sobresale el sólido edificio de “La Contaduría” en lo alto del cerro de San Basilio. Después de muchos años de permanecer en el olvido parece ser que ¡por fin! este evocador puerto volverá a brillar por lo menos en el campo del turismo.