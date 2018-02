Diario de un snob

• Todo el fin de semana lleno de buenas fiestas y exposiciones

• Como preámbulo a “MACO”, la Feria de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México

• Gran convocatoria nacional e internacional

• Nos recordó el ambiente cosmopolita aquí en Guadalajara

Y un auténtico maratón de cenas, cocteles, exposiciones, visitas a los estudios de artistas emergentes o ya consagrados con objeto del fin de semana que se ha venido llevando a cabo en años recientes y que le llaman PRE-MACO como el preámbulo a MACO la feria que a partir de esta semana se lleva a cabo en Cd. de México y misma que tomó en algún momento la estafeta de la FERIA DE ARTE INTERNACIONAL que por años se verificó aquí además del foro FITAC incluido y que dio pie a que Guadalajara y México comenzaran a figurar en el circuito mundial del arte ARTE. En nuestra agenda destacando el coctel del viernes por la noche ofrecido por GONZALO LEBRIJA... la estupenda Comida ofrecida por JOSÉ NOÉ SURO el sábado al mediodía... en una soberbia planta industrial que más nos pareció una galería/museo londinense... la asistencia de unos 200 invitados... dee-jay... buen tequila y un sensacional ambiente sólo comparable a aquellas fiestas que nos tocó en suerte organizar en las ya referidas ferias que aquí tuvieron lugar cuando por los 90’s a instancias y visión de los LÓPEZ ROCHA se lanzan en gran plan y se crea... una feria con todo el nivel internacional que llegó a figurar entre las cinco más importantes del mundo.

Llegamos a ver expuestos lienzos de ANDY WARHOL o del entonces muy nuevo GABRIEL OROZCO... o galerías como la de EMMANUEL PERROTIN que actualmente en París lleva casi la batuta en la escena de los buenos y carísimos artistas ultra de vanguardia... no le restamos jamás méritos a la hoy llamada feria MACO de Cd. de México... pero las que tuvimos aquí fueron de una calidad y organización en verdad ultra profesional, tanto para los parámetros de entonces como para los actuales. Se creó poco a poco una red de nuevos artistas, que muchos de ellos hoy figuran a gran escala... CARLOS ASHIDA (gran señor, gran personaje de una discreción y un talento inigualables... de feliz memoria) con un ojo educadísimo y una vocación firme sugería, aconsejaba... GABY LÓPEZ ROCHA y el joven equipo en su derredor conseguían patrocinios... este DUQUE desde Cd. de México me daba a la tarea de promover la feria que invitar celebridades que efectivamente llegaron a venir, entre críticos de arte, alta sociedad, intelectuales o coleccionistas... la invaluable participación de PABLO DEL VAL e ISABELLA MORA... el comité que llegamos a organizar en DF encabezado por MARIE THERESE ARANGO o participación de PAULA CUSSI de AZCARRAGA... la entonces tímida presencia de un muy joven e inquieto EUGENIO LÓPEZ y su socia STELLA PROVAS... el don organizacional de ANDRÉS YANOME... o el cattering de JUAN DE ANDREA... el azoro de los dizque “capitalinos” por las piezas de arte que se llegaron a traer de galerías europeas como de Sudamérica y los USA... y el recuerdo de amigos que ya no están... todo esto y más nos trajo a la memoria este fin de semana con los muy jóvenes que hacían sus pininos como artistas y ya hoy figurando en galerías europeas... como también la presencia de una nueva generación que arranca cuyas edades fluctúan entre los 20 a los 30 años.

Épocas aquellas sin la locura y el canibalismo de las redes de la cibernética... y en donde todo era (y es) TANGIBLE... hoy en alguna forma todo puede sucederse más rápido y sin tanto esfuerzo... aunque lo que realmente importa son los resultados... y la prueba es que el boom y la presencia de artistas mexicanos en el mundo se debe una vez más a esta GUADALAJARA... Pero volviendo a la agitada agenda...La misma noche del sábado FOIT RAMIREZ y su equipo de gran restaurantero dio una divertida y súper concurrida cena y fiesta en el tradicional restaurante RIO VIEJO que por años estuviera en Av. Américas... Hoy en su nueva locación de Av. Chapultepec... Una cuadra adelante del Monumento de los Niños Héroes y frente al Foro de ARTE y CULTURA y del Museo MURA que atinadamente dirige PATY URZUA... La misma calidad y sofisticación con unos platillos de buena y exquisita comida mexicana... Y un ambiente más informal... Una fresca terraza y en la nueva zona de Av. Chapultepec que es la que ya está despegando sin los tumultos de la parte correspondiente más hacia Av. Vallarta.

A los postres y después de los Mariachis, un DJ arrancó y animó aún más la fiesta con unos 250 a 300 invitados de todas latitudes... Locales como nacionales e internacionales... Alcancé a saludar entre la multitud a ALEJANDRA REDO con su hijo PABLO ALDRETE y ALE LEAÑO de ALDRETE... Ambas ALEJANDRAS divinas y adorables... (suertudo de Pablo)... más allá VIVIANA KURI directora del MAZ en Zapopan que también ofreció actividades para los visitantes... a JUAN PALOMAR VEREA su esposo le vimos a lo lejos pero ya no le alcanzamos cuando quisimos saludarle en su mesa... Nuestro antiguo socio RODRIGO PEÑAFIEL con quien creamos a la vez las más sensacionales fiestas de TEQUILA RESERVA DE LA FAMILIA para los BECKMANN o CASA CUERVO como no se han vuelto a ver... En la misma mesa JAIME GOROZPE ...VERÓNICA GARCÍA ultra chic “comme des habitude” en estrechos leather strech slacks... Y botín tornasol... hand made Italy.

La muy discreta y guapa FERNANDA DE LA PEÑA de RAMÍREZ... Toda en negro... Destacando sus ojos... La muy viajada e internacional MARCELA SHERIDAN entre Houston ,Londres y París... El muy animoso y buen amigo MARCOS DAU que también hacia tiempo no veíamos... Haciendo grupo con CARLOS RANC y su encantadora novia.... (su librería en López Cotilla es de una gran originalidad y con una selección estupenda de buenos títulos).... CLAUDIO JAVELLY y su pareja la guapísima ZAIRA GONZÁLEZ.... el “GRINGO” CASTAÑEDA OCHOA... las SUPER-CHICAS de TRAVESIA CUATRO la galería madrileña con sucursal aquí en Guadalajara.... FRANCISCO UGARTE... EDUARDO SARAVIA... (también organizó cena en su casa/estudio).... JOSÉ DÁVILA triunfando entre Los Ángeles y París.... MÉNDEZ BLAKE y su tres chic pareja GEOVANNA IBARRA una auténtica “bright young girl”...!! MANUEL MATOS GIL y su nueva pareja una brasileña guapísima... Y muchísimos más.... COCTEL también en el Hotel CASA FAYETTE....brunch/lunch/ chez ALEJANDRO GOMEZ y MARTHA COLLIGNON de GOMEZ sin duda la pareja que lidera socialmente bastantes buenos grupos de esta actualmente enorme ciudad...Y lo que no logramos alcanzar a cubrir o asistir...!! Lástima que tantos buenos eventos se acumulen en un mismo fin de semana y no se den en forma cotidiana durante todo el año...!!...Pero al menos nos reconforta el saber que GUADALAJARA sigue manteniendo (a pesar de los que no saben que no saben y creen que saben) un gran encanto para los foráneos como para los que aquí estamos...!!