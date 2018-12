Diario de un espectador

Para CPV, junto con una aplanadora (chica, no muy grande)

Atmosféricas. Noche en Tipontate. Helada la casa, el corazón en llamas. Bajo la luna en retirada, el jardín hace todas las promesas que, bien se sabe, cumplirá. Corre la noche más larga y al amor de la lumbre de la vieja chimenea dan vueltas las cavilaciones, los demonios, las dichas apenas vislumbradas. Y luego, con enloquecedora obsesión, repetir el verso: soy el marinero que cayó de la gracia del mar/ quien se apartó de la luz de tus ojos/ y ahora mi nombre es nadie…

**

Both sides now platicada y traducida. Canciones que marcan a fuego, que son jalones -como los que se le da al tequila- que siempre prenden, auxilian, ahondan la oscuridad o regalan la iluminación. Es el caso de una canción que a veces canta una diosa, Judy Collins; pero que fue compuesta y es interpretada indeleblemente por otra diosa: Joni Mitchell, en clave más jazzística. Va más o menos así:

Remadas y corrientes de pelo de ángel

Y castillos de nieve en el aire

Y cañones de plumas dondequiera

Así miraba yo a las nubes

Pero ahora las nubes nomás tapan el sol

Y nievan y llueven sobre todos

Tantas cosas que hubiera hecho

Pero se me atravesaron las nubes

He mirado las nubes desde ambos lados

De arriba a abajo y de algún modo

Son las ilusiones de las nubes de lo que me acuerdo

De veras que no conozco para nada las nubes

Lunas y junios y ruedas de la fortuna

Esa danzante y mareada manera que te envuelve

Mientras cada fábula se vuelve cierta

Así miraba al amor

Pero es ahora otro cuento

Los dejas riendo cuando te vas

Y si te importa, que no lo vayan a saber

No te dejes descubrir

He mirado al amor por ambos lados ahora

Del dar al recibir y aún de algún modo

Son las ilusiones del amor de las que me acuerdo

De veras que no conozco para nada al amor

Lágrimas y miedos y sentir orgullo

De decir “te quiero” duro y recio

Sueños y maquinaciones y tumultos de circo

Así miraba yo a la vida

Pero ahora los amigos viejos actúan raro

Mueven la cabeza y dicen que he cambiado

En fin, algo está perdido, pero algo está ganado

Al vivir cada día

He mirado a la vida desde ambos lados ahora

Del triunfo a la derrota, y aún de algún modo

Son las ilusiones de la vida de las que me acuerdo

De veras que no conozco para nada a la vida

He mirado a la vida desde ambos lados ahora

De arriba abajo y aún de algún modo

Son las ilusiones de la vida de las que me acuerdo

De veras que no conozco la vida para nada.

**

Lepanto, G.K. Chesterton. Pudiera decir alguien, por ejemplo Borges, que Lepanto es uno de los poemas cumbres de la lengua inglesa de todo el siglo XX. Intrincada cuestión. Es un largo canto, lleno de inusitados giros y de metáforas impensables: no se puede menos que esperarlo de GKC, el plácido y furibundo gigante inglés, príncipe de las paradojas. La música de sus versos, aun prescindiendo a veces de su sentido, tiene la implacable fuerza de las mareas en avance, la fatalidad del peso del mundo. Lepanto es una inextinguible metáfora. Cervantes allí encontró el fulgor, la desdicha y la gloria.

El impulso del mar (ritmo). À suivre...

**

Ahora sólo me queda

Buscarme de amante

La respiración

No mirar a los mapas

Seguir en mí mismo

No andar ciertas calles

Olvidar que fue mío

La de cierto libro

O hacer la canción

Y decirte que todo está igual

La ciudad, los amigos y el mar

Esperando por ti



No quisiera un fracaso

En el sabio delito

Que es recordar

Ni en el inevitable

Defecto que es

La nostalgia de cosas

Pequeñas y tontas

Como en el tumulto

Pisarte los pies

Y reír y reír y reír

Madrugadas sin ir a dormir

Sí, es distinto sin ti

Muy distinto sin ti



Las ideas son balas

Hoy día, y no puedo

Usar flores por ti

Hoy quisiera ser viejo

Y muy sabio

Y poderte decir

Lo que aquí

No he podido decirte

Hablar como un árbol

Con mi sombra hacia ti

Como un libro salvado del mar

Como un muerto que aprende a besar

Para ti

Para ti

Para ti

(Silvio Rodríguez)

