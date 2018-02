Diario de un espectador

Atmosféricas. Tormenta de invierno. Con un íntimo gozo, el que pasa agradece los días de aires helados y lluvias errabundas que arrebujan brevemente a la ciudad. Acordación de ánimos, temple renovado para distinguir las estaciones y encontrarle más evidente y hondo sentido al tránsito de los días. Porque cuando las jornadas, a fuerza de nuestra benevolente meteorología, se parecen tanto unas a otras, la vida tiende a perder su relieve, a achatarse y ser más insabora. El viejo jardinero da otra lección de cómo vestirse con exacta elegancia para los climas cambiantes, acuerda el ritmo de sus trabajos a lo que el aire le pide, y mira con cuidado los virajes que el jardín toma rumbo a la primavera todavía distante.

Pink Floyd live at la Petatera. El antecedente se remonta a cuando la superbanda tocó Live at Pompeii, hace casi medio siglo…Por alguna razón Gilmour y Waters no supieron resistir a la potencia de ese circo inmemorial que cada año Colima levanta para la fiesta, la sangre y el gozo. Reconciliados, llegaron con reverencia al lugar donde un círculo universal formado de nobles maderos y petates dorados rodea a un invisible laberinto de trayectorias y lances y convoca a la augusta majestad de los volcanes a la ceremonia con el toro que Teseo cumplió hace mucho y muy lejos pero que es aquí y ahora: hic et nunc. Pueden ser el Vesubio terrible o el Nevado y el Volcán de Colima potentísimos. Puede ser el noble anfiteatro de piedra o el ruedo de palmas y maderos. La llamada es la misma. Sólo los escenarios cambian, los personajes son los mismos: un toro, un hombre caminando al filo de la muerte, una arquitectura que alberga el ritual, los poetas y los músicos que entienden, reverencian y celebran.

Es por eso que ahora, ante el graderío vacío de la Villa de Álvarez, poco a poco la banda encuentra su lugar, termina de ajustar los instrumentos y ataca con la pieza justa que termina de anudar a Pompeya con Colima: Ecos. Los sonidos se van alzando, el sintetizador marca las pautas, la guitarra puntúa la progresión, la Petatera se vuelve más dorada y los lugareños, azorados, oyen los ecos que crecen y que se enredan ahora con la voz de Juan Rulfo cuando pronunciaba el nombre magnético de Comala. Hasta que la plaza liviana comienza a elevarse, girando muy lentamente. Es ahora una nave a la que propulsa una música imposible, y que flota rumbo al volcán tan cercano. Los músicos ejecutan sus acordes y pisan sobre un ruedo de aire. Extrañamente, los sonidos no se alejan, como si pudieran invadir toda la vasta ladera en un imposible juego acústico. La Petatera se vuelve más pequeña mientras se aleja rumbo a la cresta del volcán por ahora quieto; hasta que el platillo de oro levita al centro mismo del cráter.

Y los ecos siguen. Bajan a Tonaya y Tolimán, a Tuxcacuexco y San Marcos o Tecomán, a San Gabriel y hasta Tapalpa, a Sayula y Uxmajac, a Atoyac, a Zacoalco y Santa Ana Acatlán…y hay quien dice haber oído una tonada extraña en lo alto de las calles de Guadalajara o sobre las playas de Santiago. Tal es el poderío de unas arquitecturas, tal es la facultad del juglar, y tal es la resonancia cósmica de una ceremonia que se cumple desde el inicio de los tiempos: los hombres que se reúnen en torno a una lumbrada hecha de signos y sonidos y, por unos momentos, se saben inmortales.

