Multihomicida. Fanático. Feminicida. Gabriel Alejandro “N” ganó todas esas definiciones luego de ser aprehendido en las instalaciones del plantel UTEG Olímpica el pasado 6 de marzo, pero por el que más será reconocido será el último de ellos.

En nuestra ciudad, que de tanto en tanto reporta un feminicidio -casi siempre impune-, nunca se había presentado un acto como el que paralizó la información el pasado miércoles: un joven de 20 años mata sin razón aparente a tres mujeres en cuestión de unas horas: la primera al interior del cuarto de un motel y a dos más en las oficinas de una universidad privada a sólo unos cuantos kilómetros de distancia.

No fue un día de furia cualquiera. Aunque aparentemente no hay conexión entre los crímenes -porque de haberlo deseado pudo atacar a cuanto hombre y mujer se cruzó por su camino esa tarde- el feminicida tenía claro a dónde dirigirse, algo lo llevó a elegir a sus víctimas. La historia bien podría ser el episodio de una producción de asesinos seriales, pero no, fue el día que Gabriel Alejandro eligió para cambiar su destino. Y lo hizo. El de él y el de toda una comunidad estudiantil afectada, el de tres familias ahora rotas y el de una sociedad que se pregunta qué pudo cruzar por la mente de un joven aparentemente en buen uso de sus facultades mentales para cometer tal atrocidad.

La narrativa siguió un patrón conocido, comenzó en sus redes sociales: “Hoy es el día” publicó por la mañana. Inició con una fotografía de las armas blancas, guantes y máscara que usaría para cubrirse parte del rostro; por la tarde se fotografió desde el baño del cuarto del motel donde asesinó a su primer víctima con los artículos señalados; ya para el final del día, la última postal la vimos todos durante su aprehensión.

¿Se hubiera podido detener al responsable? Quizá, o quizá no. Nadie estuvo pendiente de lo que publicaba Gabriel Alejandro ese día. Recordé que hace poco menos de dos años, en Uvalde, Texas, Salvador Ramos, de 18 años, también publicó en su perfil de Facebook lo que haría el 25 de mayo de 2022, y tampoco fue posible detenerlo: su objetivo cobró la vida de 19 niños y dos maestras en un plantel escolar de educación básica. Nadie creyó peligrosas sus publicaciones y el resultado fue una masacre.

En Guadalajara, la pregunta que todos se hacen es ¿por qué mató a esas mujeres? Gabriel Alejandro es vinculado a grupos donde los crímenes seriales eran de particular interés. Su inquietud por fotografiarse con armas es otro indicador que ahora toma relevancia, pero ¿nadie notó algo extraño antes? ¿A quién le parece inofensivo que alguien se fotografíe con armas? ¿Dónde están los padres o la familia del joven? ¿Qué tienen que decir al respecto? Se sabe tan poco de él aún cuando se convirtió en la persona de la que todo el mundo habla.

¿Asesino serial? Con tres muertes calificadas podría ser. ¿Impulso? ¿Psicosis? ¿Agresividad reactiva? ¿Qué fue? Lamentablemente las acciones de Gabriel, aunque parecen más impulsivas que planeadas, siguen haciéndonos pensar, tratando de desmenuzar cómo un joven de apenas 20 años apagó la vida de tres mujeres en un instante y con tal indolencia, y cómo -aunque haya sido capturado- no tenemos respuestas. Vivimos en un momento donde la deshumanización es tal que cualquiera puede “jugarse a la suerte” una atrocidad así. Esta es una de las consecuencias de normalizar la violencia.

Queda claro que no habrá impunidad que valga. Pocas veces somos testigos de la velocidad con la que un feminicida es capturado. Gabriel ha sido imputado por un doble feminicidio correspondiente a las víctimas de la universidad, pero el tercero queda pendiente. Además del intento de homicidio de un trabajador del plantel.

Esta tragedia -no puede calificarse de otra manera- dejó a tres familias fragmentadas viviendo su duelo y a una sociedad desconcertada por la brutalidad con la que sucedió, porque independientemente de que se le dicte sentencia -que sucederá sin duda-, aún falta responder cómo evitar que un acto así se repita y cómo aliviar la sensación de vulnerabilidad que estos feminicidios dejan.